30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Kiirestisaadavad professionaalsed tulemused
Sel kaasaegsel köögikombainil on rakendatud kõige täiuslikumaid tehnoloogiaid. Selle mitmekesisuse tagab ainulaadne SmartControl-süsteem, mis valib iga rakenduse jaoks automaatselt parima seade.
SmartControl-süsteem valib automaatselt igale rakendusele parima seade.
Võimas 800 W mootor töötleb kergelt suuri koguseid.
5.0
5-st
2
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
tern
28/07/2020
Україна
Апарат Супер! Користуюсь багато років!
Кожна деталь продумана, працює чітко, за багато років жодного зауваження! У нас багато техніки Філіпс! Рекомендую!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HR7754/01 Кухонний комбайн
Date of Use 2018-07-28
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HR7754/01 Кухонний комбайн
Date of Use 2018-07-28
tanutusic
10/04/2019
Україна
Незамінна річ на кухні.
Дуже подобається комбайн. Використовую кожен день на протязі 10 років. Незамінна річ на кухні. Гарний дизайн, якість відмінна.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HR7754/01 Кухонний комбайн
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HR7754/01 Кухонний комбайн