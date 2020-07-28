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Tootmine lõpetatud

Köögikombain

HR7754/01

5

| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Kiirestisaadavad professionaalsed tulemused

Sel kaasaegsel köögikombainil on rakendatud kõige täiuslikumaid tehnoloogiaid. Selle mitmekesisuse tagab ainulaadne SmartControl-süsteem, mis valib iga rakenduse jaoks automaatselt parima seade.

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SmartControliga automaatne kiirusevalimine

Kiirestisaadavad professionaalsed tulemused

SmartControl-süsteem

SmartControl-süsteem

SmartControl-süsteem valib automaatselt igale rakendusele parima seade.

Võimas 800 W mootor

Võimas 800 W mootor töötleb kergelt suuri koguseid.

33 funktsiooni

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

28/07/2020

Україна

Україна

Апарат Супер! Користуюсь багато років!

Кожна деталь продумана, працює чітко, за багато років жодного зауваження! У нас багато техніки Філіпс! Рекомендую!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HR7754/01 Кухонний комбайн

Date of Use 2018-07-28

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HR7754/01 Кухонний комбайн

Date of Use 2018-07-28

10/04/2019

Україна

Україна

Незамінна річ на кухні.

Дуже подобається комбайн. Використовую кожен день на протязі 10 років. Незамінна річ на кухні. Гарний дизайн, якість відмінна.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HR7754/01 Кухонний комбайн

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HR7754/01 Кухонний комбайн

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