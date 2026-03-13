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Köögikombain

HR7755

Köögikombain

Tootmine lõpetatud

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

User Manual Philips Food processor HR7755

  • PDF fail, 1.5 MB
  • 13 March 2026

Sel kaasaegsel köögikombainil on rakendatud kõige täiuslikumaid tehnoloogiaid. Selle mitmekesisuse tagab ainulaadne SmartControl-süsteem, mis valib iga rakenduse jaoks automaatselt parima seade.

  • PDF fail
  • 29 March 2026

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