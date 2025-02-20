Tainakonks, vahusti ja vispel
5,5 l nõu
Võimas 1000 W mootor
Kaasas kannmikseri tarvik
Kaasas on hakklihamasina tarvik
Ainulaadne tehnoloogia matkib käe liikumist: see ühteaegu sõtkub ja venitab tainast, et tagada kerge vaevaga täiuslik elastne tainas vaid 3 minutiga.*
Kui kasutate HomeID rakendust Philipsi köögimasinaga, ei pea te enam juurdlema, millist seadistust kasutada. Valige retsept ja rakendus juhendab teid algusest lõpuni ning saavutate garanteeritud täiuslikud tulemused.
Tänu ProBlend-tehnoloogiaga kannmikserile saate küpsetiste juurde valmistada suppe ja kastmeid või isegi täiuslikult tekstuurse smuuti.
42
100%
soovitab seda toodet
Karoliai
20/02/2025
Lietuva
Kepėjelėms tikrai patiks
Patinka gaminiai, kuriais paprasta naudotis ir nereikia analizuoti pusė dienos instrukcijos. Viskas veikia puikiai. Blenderis stiklinis. Kadangi dubuo metalinis, labai gerai plaka morengą. Kepėjelėms tikrai patiks šis prietaisas!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 7000 serija HR7962/21 Virtuvės kombainas su priedais
Audrytė
19/02/2025
Lietuva
Labai paprasta juo naudotis
Aukštos kokybės medžiagos, lengva naudotis. Plaka be priekaištų, blenderis stiklinis, mala gerai. Labai patiko man.
Positiivsed omadused
Aukštos kokybės kombainas
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 7000 serija HR7962/21 Virtuvės kombainas su priedais
Jusutau
07/02/2025
Lietuva
Puikus gaminys
Geresnio prietaiso nesu turėjusi. Šaunus pagalbininkas buityje. Patogus kompaktiškas ir kas svarbiausia kad tvirtas. Rekomenduoju
Positiivsed omadused
Labai geras, kompaktiškas tvirtas.
Negatiivsed omadused
Nėra
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 7000 serija HR7962/21 Virtuvės kombainas su priedais
Katses kasutati 300 g universaalset jahu, 14 g võid (toatemperatuur), 5 g kiirpärmi, 160 ml vett (37 C), sõtkuti 3 minutit kiirusel 3.
Katsetatud 1 kg loomalihaga köögimasina maksimumkiirusel