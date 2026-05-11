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  • Puhas raseerimine, õrn naha vastu
  • Puhas raseerimine, õrn naha vastu
  • Puhas raseerimine, õrn naha vastu
  • Puhas raseerimine, õrn naha vastu
  • Puhas raseerimine, õrn naha vastu
  • Puhas raseerimine, õrn naha vastu
  • Puhas raseerimine, õrn naha vastu
  • Puhas raseerimine, õrn naha vastu
  • Puhas raseerimine, õrn naha vastu
  • Puhas raseerimine, õrn naha vastu
  • Puhas raseerimine, õrn naha vastu
  • Puhas raseerimine, õrn naha vastu
  • Puhas raseerimine, õrn naha vastu
  • Puhas raseerimine, õrn naha vastu
  • Puhas raseerimine, õrn naha vastu
  • Puhas raseerimine, õrn naha vastu
  • Puhas raseerimine, õrn naha vastu
  • Puhas raseerimine, õrn naha vastu

Head Shaver Pro 5000 SeeriaPea raseerimispardel

HS5980/15

4.9
| (131) Auhinnad | 99% soovitab seda toodet
Puhas raseerimine, õrn naha vastu
Philips Head Shaver Pro 5000 seeria raseerib nahalähedaselt ja on õrn naha vastu. Täiustatud 360° painduv raseerimispea kohandub vastavalt teie peakujule ning ComfortCuti lõiketerad tagavad nahalähedase ja ühtlase raseerimistulemuse.
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Maailma eelistatuim elektriline meeste hooldustoodete bränd1

Nr 1 kaubamärk maailmas elektriliste pardlite kategoorias

Puhas raseerimine, õrn naha vastu

  • 360° painduv pea

  • ComfortCuti lõiketerad

  • PowerAdapti andur

  • Ergonoomiline disain

Nr 1 kaubamärk maailmas elektriliste pardlite kategoorias*

Nr 1 kaubamärk maailmas elektriliste pardlite kategoorias*

Philips Head Shaver Pro 5000 seeria raseerib nahalähedaselt ja ei ärrita nahka. Ideaalne seade inimestele, kes soovivad tunda end hästi, enesekindlana ja kes soovivad end väljendada.

360 painduv raseerimispea võimaldab raseerida igas suunas

360 painduv raseerimispea võimaldab raseerida igas suunas

360° painduv raseerimispea järgib pea kontuure, et tagada optimaalne kokkupuude nahaga ka raskesti ligipääsetavates kohtades ja aitab vältida ebamugavust ja nahaärritusi põhjustavat liigse surve avaldamist.

ComfortCuti lõiketerad tagavad sileda ja õrna raseerimistulemuse

ComfortCuti lõiketerad tagavad sileda ja õrna raseerimistulemuse

See Philipsi pardel tagab nahalähedase ja ühtlase raseerimistulemuse. Pardli 36 ComfortCut lõiketera lõikavad iga karva õigelt kõrguselt, et tagada nahalähedane ja ühtlane raseerimistulemus.

Tehnilised andmed

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Osad ja tarvikud

    HQ87 USB seinaadapter

    CP0909/01
    • Naiste raseerimisaparaadid 8000/6000
    • Kõik-ühes piirlid 9000/7000/5000
    • Pardlid 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 2 kontakti ja 7,5-vatise võimsusega adapter sobib Euroopa Liidu riikide jaoks

Arvustused

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4.9

5-st

131

Auhinnad

99%

soovitab seda toodet

11/05/2026

Eesti

Eesti

Hea masin nulliga ajamiseks

Väga hea toode, kui soovid, et oleks nulliga aetud. Raseerib lähedalt ja paari mintutiga on tehtud. Mul kasutuses u paar kuud ning terad endiselt lõikavad ning akut olen pidanud vaid korra laadima. Olen seni kastianud juukselõikurid, kuid selle tootega töö kiirem ja tulemus parem. Oluline nädalas korra raseerida, pikema karva puhul vaja rohkem vaeva näha.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Head Shaver Pro 7000 Seeria HS7980/15 Pea raseerimispardel

Date of Use 2026-02-01

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Head Shaver Pro 7000 Seeria HS7980/15 Pea raseerimispardel

Date of Use 2026-02-01

30/05/2026

Latvija

Latvija

Kinnitatud ostja

Skuj lieliski.

Viss patīk! Skuj labi, ērts, ātri lādējas utt!!!!!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Augstākās klases skuveklis ar grezniem piederumiem

Date of Use 2026-05-14

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Augstākās klases skuveklis ar grezniem piederumiem

Date of Use 2026-05-14

02/07/2026

Lietuva

Lietuva

Kinnitatud ostja

patogus ,gerai ir švariai skuta patogus išplovimas

See arvustus tehti tootele Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Pažangus skustuvas su 90 min. veikimo laiku

Date of Use 2026-06-11

See arvustus tehti tootele Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Pažangus skustuvas su 90 min. veikimo laiku

Date of Use 2026-06-11

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Lahtiütlused

  1. Veebipõhine uuring 16 003 mehe, elektriliste hooldustoodete kasutaja seas, mis viidi läbi 2024. aastal. 

  1. Allikas: Euromonitor International Limited, jaemüügi kogus, keharaseerijate kategooria definitsiooni alusel, 2024. aasta andmete järgi, uuring toimus 2024. aasta oktoobris.

  2. 2-aastane garantii + 3 aastat lisagarantiid pärast lehel Philips.com registreerimist 90 päeva jooksul ostu tegemisest