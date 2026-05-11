Väga hea toode, kui soovid, et oleks nulliga aetud. Raseerib lähedalt ja paari mintutiga on tehtud. Mul kasutuses u paar kuud ning terad endiselt lõikavad ning akut olen pidanud vaid korra laadima. Olen seni kastianud juukselõikurid, kuid selle tootega töö kiirem ja tulemus parem. Oluline nädalas korra raseerida, pikema karva puhul vaja rohkem vaeva näha.