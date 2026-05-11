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360° painduv pea
ComfortCuti lõiketerad
PowerAdapti andur
Ergonoomiline disain
Philips Head Shaver Pro 5000 seeria raseerib nahalähedaselt ja ei ärrita nahka. Ideaalne seade inimestele, kes soovivad tunda end hästi, enesekindlana ja kes soovivad end väljendada.
360° painduv raseerimispea järgib pea kontuure, et tagada optimaalne kokkupuude nahaga ka raskesti ligipääsetavates kohtades ja aitab vältida ebamugavust ja nahaärritusi põhjustavat liigse surve avaldamist.
See Philipsi pardel tagab nahalähedase ja ühtlase raseerimistulemuse. Pardli 36 ComfortCut lõiketera lõikavad iga karva õigelt kõrguselt, et tagada nahalähedane ja ühtlane raseerimistulemus.
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Auhinnad
99%
soovitab seda toodet
Karms
11/05/2026
Eesti
Hea masin nulliga ajamiseks
Väga hea toode, kui soovid, et oleks nulliga aetud. Raseerib lähedalt ja paari mintutiga on tehtud. Mul kasutuses u paar kuud ning terad endiselt lõikavad ning akut olen pidanud vaid korra laadima. Olen seni kastianud juukselõikurid, kuid selle tootega töö kiirem ja tulemus parem. Oluline nädalas korra raseerida, pikema karva puhul vaja rohkem vaeva näha.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Head Shaver Pro 7000 Seeria HS7980/15 Pea raseerimispardel
Date of Use 2026-02-01
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Head Shaver Pro 7000 Seeria HS7980/15 Pea raseerimispardel
Date of Use 2026-02-01
Janisand
30/05/2026
Latvija
Kinnitatud ostja
Skuj lieliski.
Viss patīk! Skuj labi, ērts, ātri lādējas utt!!!!!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Augstākās klases skuveklis ar grezniem piederumiem
Date of Use 2026-05-14
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Augstākās klases skuveklis ar grezniem piederumiem
Date of Use 2026-05-14
tomasius
02/07/2026
Lietuva
Kinnitatud ostja
patogus ,gerai ir švariai skuta patogus išplovimas
See arvustus tehti tootele Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Pažangus skustuvas su 90 min. veikimo laiku
Date of Use 2026-06-11
See arvustus tehti tootele Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Pažangus skustuvas su 90 min. veikimo laiku
Date of Use 2026-06-11
Veebipõhine uuring 16 003 mehe, elektriliste hooldustoodete kasutaja seas, mis viidi läbi 2024. aastal.
Allikas: Euromonitor International Limited, jaemüügi kogus, keharaseerijate kategooria definitsiooni alusel, 2024. aasta andmete järgi, uuring toimus 2024. aasta oktoobris.
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