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Head Shaver Pro 5000 Seeria Pea raseerimispardel
Tugi
HS5980/15
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Kasutusjuhend
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Millist vahtu või geeli ma oma Philipsi pardliga kasutada võin?
Kas ma võin oma Philipsi pardlit pärast iga raseerimist laadida?
Kas ma saan reisida Philipsi hooldus- või ilutootega?
Miks minu toote laadimine võtab oodatust kauem aega?
Miks ei ole tootega kaasas adapterit?
Mida ma saan kasutada oma USB-laadimisega Philipsi toodete laadimiseks?
HQ87 USB seinaadapter
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