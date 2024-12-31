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  • Hügieeniline niisutamine
  • Hügieeniline niisutamine
  • Hügieeniline niisutamine
  • Hügieeniline niisutamine

2000 SeriesÕhuniisutaja

HU2510/10

4.5
| (56) Auhinnad | 83% soovitab seda toodet

2 auhinnad

Hügieeniline niisutamine
Täitke oma kodu mugava puhta õhuga. NanoCloudi tehnoloogiaga niisutatakse õhku ilma valge tolmu või märgade laikudeta ning kuni 99% vähemate bakteritega kui standardsete ultraheliniisutitega (1), vabastades teie kodus olevasse õhku ainult puhta H2O.
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Tundke hingates erinevust

Hügieeniline niisutamine

  • Kuni 99% vähem baktereid (1)

  • NanoCloudi tehnoloogia

  • 2-liitrine veepaak

  • Tõhus kuni 31 m² suurustes ruumides

NanoCloud-tehnoloogiaga kuni 99% vähem baktereid (1)

NanoCloud-tehnoloogiaga kuni 99% vähem baktereid (1)

Unikaalne NanoCloudi tehnoloogia kasutab puhta veeauru eraldamiseks loomulikku aurustumist. NanoCloudi ülipeen udu on silmale nähtamatu ning bakteritel või jääkainetel on äärmiselt raske õhu niisutusse kinnituda, baktereid vabaneb kuni 99% vähem kui standardsete ultraheliniisutitega. (1)

Pole valget tolmu ega märgi põrandaid (2)

Pole valget tolmu ega märgi põrandaid (2)

NanoCloudi nähtamatu udu ei eralda valget tolmu ega jäta tuppa märgi laike (2). Suuremad tilgad, mis eralduvad ultraheliniisutitest, võivad ümbruskonda niiskemaks muuta ja kanda edasi mineraale, mis jätavad lähedal asuvatele pindadele valgeid jääke. NanoCloudi osakesed on mineraalide edasikandmiseks liiga väikesed, vältides tõhusalt jääke ja plekke.

Ohutu, tõhus ja täiesti loomulik (3)

Ohutu, tõhus ja täiesti loomulik (3)

NanoCloudi tehnoloogia kasutab loomulikku aurustumist, mis on laialdaselt tunnustatud kui hügieeniliselt ohutu ja tõhus niisutusmeetod. Ioone, kemikaale ega osooni ei kasutata (3) ning vett ei kuumutata, seega puudub põletuste risk.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

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Arvustused

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4.5

5-st

56

Auhinnad

83%

soovitab seda toodet

31/12/2024

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Дуже класний зволожувач

Класний зволожувач. Не залишає ні білих плям ні калюжі біля себе як ультразвукові. Гарно зволожує в кімнаті.

Positiivsed omadused

Все

Negatiivsed omadused

Немає

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 2000 Series HU2510/10 Зволожувач повітря

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 2000 Series HU2510/10 Зволожувач повітря

04/11/2024

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Необхідний пристрій при сухому повітрі

Працює тихо та ефективно збільшує вологість повітря

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 2000 Series HU2510/10 Зволожувач повітря

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 2000 Series HU2510/10 Зволожувач повітря

06/07/2024

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Повна відповідність ціна -якість

Повністю задоволена вибором моделі ,тихий у роботі ,гарно зволожує та охолоджує повітря Взяла за відгуком знайомої котра користується ним вже 2 роки За цей час він не потік та гарно працює

Positiivsed omadused

Задоволена на 100%

Negatiivsed omadused

-

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 2000 Series HU2510/10 Зволожувач повітря

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 2000 Series HU2510/10 Зволожувач повітря

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Lahtiütlused

  1. (1) Võrreldes standardsete ultraheli niisutusmoodulitega, mis ei sisalda lisatehnoloogiat bakterite leviku vähendamiseks, katsetatud sõltumatu labori poolt

  2. (2) Mineraalide sadestumist mööblile katsetas kolmanda osapoole labor 3 tunni jooksul vastavalt standardile DIN 44973, IUTA e.V.

  3. (3) Katsetatud GB 21551.3-2010 järgi kolmanda osapoole laboris. Osooni, TVOC, PM10 ja UV-kiirguse intensiivsus on alla piirangu.

  4. (4) Katsetatud standardi GB/T 23332-2018 järgi kolmanda osapoole laboris. Esialgne temperatuur 23 ±2 °C ja suhteline õhuniiskus 30 ±5%.

  5. (5) Arvutatud täis 2 l veepaagi põhjal niisutuskiirusega 190 ml/h.