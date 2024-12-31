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Kuni 99% vähem baktereid (1)
NanoCloudi tehnoloogia
2-liitrine veepaak
Tõhus kuni 31 m² suurustes ruumides
Unikaalne NanoCloudi tehnoloogia kasutab puhta veeauru eraldamiseks loomulikku aurustumist. NanoCloudi ülipeen udu on silmale nähtamatu ning bakteritel või jääkainetel on äärmiselt raske õhu niisutusse kinnituda, baktereid vabaneb kuni 99% vähem kui standardsete ultraheliniisutitega. (1)
NanoCloudi nähtamatu udu ei eralda valget tolmu ega jäta tuppa märgi laike (2). Suuremad tilgad, mis eralduvad ultraheliniisutitest, võivad ümbruskonda niiskemaks muuta ja kanda edasi mineraale, mis jätavad lähedal asuvatele pindadele valgeid jääke. NanoCloudi osakesed on mineraalide edasikandmiseks liiga väikesed, vältides tõhusalt jääke ja plekke.
NanoCloudi tehnoloogia kasutab loomulikku aurustumist, mis on laialdaselt tunnustatud kui hügieeniliselt ohutu ja tõhus niisutusmeetod. Ioone, kemikaale ega osooni ei kasutata (3) ning vett ei kuumutata, seega puudub põletuste risk.
Auhinnad
4.5
5-st
56
Auhinnad
83%
soovitab seda toodet
Anatolii
31/12/2024
Україна
Kinnitatud ostja
Дуже класний зволожувач
Класний зволожувач. Не залишає ні білих плям ні калюжі біля себе як ультразвукові. Гарно зволожує в кімнаті.
Positiivsed omadused
Все
Negatiivsed omadused
Немає
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 2000 Series HU2510/10 Зволожувач повітря
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 2000 Series HU2510/10 Зволожувач повітря
04/11/2024
Україна
Kinnitatud ostja
Необхідний пристрій при сухому повітрі
Працює тихо та ефективно збільшує вологість повітря
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 2000 Series HU2510/10 Зволожувач повітря
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 2000 Series HU2510/10 Зволожувач повітря
ElizabethD99
06/07/2024
Україна
Kinnitatud ostja
Повна відповідність ціна -якість
Повністю задоволена вибором моделі ,тихий у роботі ,гарно зволожує та охолоджує повітря Взяла за відгуком знайомої котра користується ним вже 2 роки За цей час він не потік та гарно працює
Positiivsed omadused
Задоволена на 100%
Negatiivsed omadused
-
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 2000 Series HU2510/10 Зволожувач повітря
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 2000 Series HU2510/10 Зволожувач повітря
(1) Võrreldes standardsete ultraheli niisutusmoodulitega, mis ei sisalda lisatehnoloogiat bakterite leviku vähendamiseks, katsetatud sõltumatu labori poolt
(2) Mineraalide sadestumist mööblile katsetas kolmanda osapoole labor 3 tunni jooksul vastavalt standardile DIN 44973, IUTA e.V.
(3) Katsetatud GB 21551.3-2010 järgi kolmanda osapoole laboris. Osooni, TVOC, PM10 ja UV-kiirguse intensiivsus on alla piirangu.
(4) Katsetatud standardi GB/T 23332-2018 järgi kolmanda osapoole laboris. Esialgne temperatuur 23 ±2 °C ja suhteline õhuniiskus 30 ±5%.
(5) Arvutatud täis 2 l veepaagi põhjal niisutuskiirusega 190 ml/h.