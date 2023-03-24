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  • Hingates tunnete erinevust
  • Hingates tunnete erinevust
  • Hingates tunnete erinevust
  • Hingates tunnete erinevust
  • Hingates tunnete erinevust
  • Hingates tunnete erinevust
  • Hingates tunnete erinevust
  • Hingates tunnete erinevust
  • Hingates tunnete erinevust
  • Hingates tunnete erinevust
  • Hingates tunnete erinevust
  • Hingates tunnete erinevust
  • Hingates tunnete erinevust
  • Hingates tunnete erinevust
  • Hingates tunnete erinevust
  • Hingates tunnete erinevust
  • Hingates tunnete erinevust
  • Hingates tunnete erinevust
  • Hingates tunnete erinevust
  • Hingates tunnete erinevust

2000 seeriaÕhuniisutaja

HU2716/10

4.6
| (51) Auhinnad | 90% soovitab seda toodet
Hingates tunnete erinevust
Philipsi õhuniisutaja seeria 2000 niisutab kuiva keskkonda vaikselt ja hügieeniliselt, tagades mugavalt tervisliku õhu. NanoCloudi aurustamistehnoloogia levitab 99% vähem baktereid kui ultraheliniisuti*.
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Niisutab kuiva õhku ja reguleerib end automaatselt

Hingates tunnete erinevust

  • Niisutab kuni 32 m² ruumi

  • 200 ml/h niisutamise määr

  • Kuni 99% vähem baktereid

  • Automaatsed niiskusseaded

NanoCloud-tehnoloogiaga kuni 99% vähem baktereid (1)

NanoCloud-tehnoloogiaga kuni 99% vähem baktereid (1)

Ainulaadne NanoCloud-tehnoloogia kasutab puhta veeauru eraldamiseks loomulikku aurustumist. NanoCloudi ülipeene udu on silmale nähtamatu ja bakterite või jääkainete kinnitumine on äärmiselt raske – õhku niisutades vabaneb kuni 99% vähem baktereid kui tavaliste ultraheliniisutitega. (1)

Ühtlane ja tõhus ringlus teie toas

Ühtlane ja tõhus ringlus teie toas

360-kraadine hajuti jaotab niisutatud õhku kogu ruumis ühtlaselt. Ülipeen NanoCloud-aur levib kaugemale ja takistab üleküllastumist, mis tagab tõhusa niisutuse, eriti suuremates ruumides.

Tõhus ruumides kuni 32 m² (3)

Tõhus ruumides kuni 32 m² (3)

3 ventilaatori kiirust ja automaatsätted tagavad teie valitud jõudluse ja mugavuse. Kuni 200 ml/h tootlikkusega niisutab tõhusalt iga kuni 32 m² suurust ruumi. (2, 3)

Tehnilised andmed

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4.6

5-st

51

Auhinnad

90%

soovitab seda toodet

24/03/2023

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

2000 Series HU2716/10 Зволожувач повітря

Зволожувач повітря дуже сподобався: гарний вигляд, показники вогогості показує корректно... Три дні роботи зволожувача, він повітря зволожив до заданної відмітки, я зрозуміла, що моэ довкілля потребувало вологи... Працює дійсно без мокрих слідів та білих нальотів. Необхідно часто підливати воду, особливо коли прилад працює на 2й і більше швидкості. Користуюсь очищеною водою, і повітря реально відчувається, як гірське. Мне этот очиститель воздуха очень нравится.

Positiivsed omadused

Гарний дизайн, вигляд елегантний, пластик дуже якісний, Працює дійсно без мокрих слідів та білих нальотів.

Negatiivsed omadused

Необхідно часто підливати воду, особливо коли прилад працює на 2й і більше швидкості.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 2000 HU2716/10 Зволожувач повітря

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 2000 HU2716/10 Зволожувач повітря

27/04/2022

Україна

Україна

Прилад для комфорту

Нещодавно в нашій родині відбулося поповнення. І як турботливі батьки, ми з чоловіком придбали цей зволожувач. Коли народилася наша перша донечка у нас був звичайний, проте нам порадили зупинитися саме на цій фірмі. І ми не помилилася у виборі. Їх технологія холодного пару - це дещо! Ніякого конденсату на підлозі, ніякого осаду на меблях. Зручне керування, дуже тихий у нічному режимі.

Positiivsed omadused

Функціонал

Negatiivsed omadused

Немає

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 2000 HU2716/10 Зволожувач повітря

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 2000 HU2716/10 Зволожувач повітря

24/04/2022

Україна

Україна

Philipsi töötaja

Маленький помічник

[Employee of philipsglobal] Користуюсь цим зволожувачем уже цілий рік. Добре справляється зі своєю роботою. Чудова фільтрація. Гарний дизайн, компактний. Тихий. Рекомендую.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 2000 HU2716/10 Зволожувач повітря

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 2000 HU2716/10 Зволожувач повітря

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Lahtiütlused

  1. (1) Võrreldes standardsete ultraheli niisutusmoodulitega, mis ei sisalda lisatehnoloogiat bakterite leviku vähendamiseks, katsetatud sõltumatu labori poolt

  2. (2) Katsetatud GB/T 23332-2018 järgi kolmanda osapoole laboris. Esialgne temperatuur 23 ±2 °C ja suhteline õhuniiskus 30 ±2% RH

  3. (3) Arvutatud AHAM HU-1-2016 punkti 7.3 alusel, võttes aluseks niisutamise tõhususe, mida on katsetatud GB/T 23332-2018 järgi kolmanda osapoole laboris

  4. (4) Mineraalide sadestumist mööblile katsetas kolmanda osapoole labor 3 tunni jooksul vastavalt standardile DIN 44973, IUTA e.V.

  5. (5) Katsetatud GB 21551.3-2010 järgi kolmanda osapoole laboris. Osooni, TVOC, PM10 ja UV-kiirguse intensiivsus on alla piirangu.

  6. (6) Arvutused põhinevad 2-liitrisel täis veepaagil, mis töötab esimesel kiirusel ja toodab niiskust 130 ml/h.