30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Niisutab kuni 32 m² ruumi
200 ml/h niisutamise määr
Kuni 99% vähem baktereid
Automaatsed niiskusseaded
Ainulaadne NanoCloud-tehnoloogia kasutab puhta veeauru eraldamiseks loomulikku aurustumist. NanoCloudi ülipeene udu on silmale nähtamatu ja bakterite või jääkainete kinnitumine on äärmiselt raske – õhku niisutades vabaneb kuni 99% vähem baktereid kui tavaliste ultraheliniisutitega. (1)
360-kraadine hajuti jaotab niisutatud õhku kogu ruumis ühtlaselt. Ülipeen NanoCloud-aur levib kaugemale ja takistab üleküllastumist, mis tagab tõhusa niisutuse, eriti suuremates ruumides.
3 ventilaatori kiirust ja automaatsätted tagavad teie valitud jõudluse ja mugavuse. Kuni 200 ml/h tootlikkusega niisutab tõhusalt iga kuni 32 m² suurust ruumi. (2, 3)
4.6
5-st
51
Auhinnad
90%
soovitab seda toodet
Лэди Орхидея
24/03/2023
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
2000 Series HU2716/10 Зволожувач повітря
Зволожувач повітря дуже сподобався: гарний вигляд, показники вогогості показує корректно... Три дні роботи зволожувача, він повітря зволожив до заданної відмітки, я зрозуміла, що моэ довкілля потребувало вологи... Працює дійсно без мокрих слідів та білих нальотів. Необхідно часто підливати воду, особливо коли прилад працює на 2й і більше швидкості. Користуюсь очищеною водою, і повітря реально відчувається, як гірське. Мне этот очиститель воздуха очень нравится.
Positiivsed omadused
Гарний дизайн, вигляд елегантний, пластик дуже якісний, Працює дійсно без мокрих слідів та білих нальотів.
Negatiivsed omadused
Необхідно часто підливати воду, особливо коли прилад працює на 2й і більше швидкості.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 2000 HU2716/10 Зволожувач повітря
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 2000 HU2716/10 Зволожувач повітря
Chayka77
27/04/2022
Україна
Kampaania osa
Прилад для комфорту
Нещодавно в нашій родині відбулося поповнення. І як турботливі батьки, ми з чоловіком придбали цей зволожувач. Коли народилася наша перша донечка у нас був звичайний, проте нам порадили зупинитися саме на цій фірмі. І ми не помилилася у виборі. Їх технологія холодного пару - це дещо! Ніякого конденсату на підлозі, ніякого осаду на меблях. Зручне керування, дуже тихий у нічному режимі.
Positiivsed omadused
Функціонал
Negatiivsed omadused
Немає
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 2000 HU2716/10 Зволожувач повітря
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 2000 HU2716/10 Зволожувач повітря
24/04/2022
Україна
Philipsi töötaja
Маленький помічник
[Employee of philipsglobal] Користуюсь цим зволожувачем уже цілий рік. Добре справляється зі своєю роботою. Чудова фільтрація. Гарний дизайн, компактний. Тихий. Рекомендую.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 2000 HU2716/10 Зволожувач повітря
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 2000 HU2716/10 Зволожувач повітря
(1) Võrreldes standardsete ultraheli niisutusmoodulitega, mis ei sisalda lisatehnoloogiat bakterite leviku vähendamiseks, katsetatud sõltumatu labori poolt
(2) Katsetatud GB/T 23332-2018 järgi kolmanda osapoole laboris. Esialgne temperatuur 23 ±2 °C ja suhteline õhuniiskus 30 ±2% RH
(3) Arvutatud AHAM HU-1-2016 punkti 7.3 alusel, võttes aluseks niisutamise tõhususe, mida on katsetatud GB/T 23332-2018 järgi kolmanda osapoole laboris
(4) Mineraalide sadestumist mööblile katsetas kolmanda osapoole labor 3 tunni jooksul vastavalt standardile DIN 44973, IUTA e.V.
(5) Katsetatud GB 21551.3-2010 järgi kolmanda osapoole laboris. Osooni, TVOC, PM10 ja UV-kiirguse intensiivsus on alla piirangu.
(6) Arvutused põhinevad 2-liitrisel täis veepaagil, mis töötab esimesel kiirusel ja toodab niiskust 130 ml/h.