30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Niisutab kuni 45 m² ruumi
300 ml/h niisutusmäär
Kuni 99% vähem baktereid
Automaatsed niiskusseaded
Ainulaadne NanoCloud-tehnoloogia kasutab puhta veeauru eraldamiseks loomulikku aurustumist. NanoCloudi ülipeene udu on silmale nähtamatu ja bakterite või jääkainete kinnitumine on äärmiselt raske – õhku niisutades vabaneb kuni 99% vähem baktereid kui tavaliste ultraheliniisutitega. (1)
3 ventilaatori kiirust ja automaatsätted tagavad teie valitud jõudluse ja mugavuse. Kuni 300 ml/h tootlikkusega niisutab tõhusalt iga kuni 45 m² suurust ruumi. (2, 3)
360-kraadine hajuti jaotab niisutatud õhku kogu ruumis ühtlaselt. Ülipeen NanoCloud-aur levib kaugemale ja takistab üleküllastumist, mis tagab tõhusa niisutuse, eriti suuremates ruumides.
4.7
5-st
15
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Divná lama
29/11/2022
Česká republika
Zvlhčovač vzduchu
Výrobek zakoupen kvůli dětem do paneláku. Splnil naše očekávání
Positiivsed omadused
Jednoduché ovládání, noční režim
Negatiivsed omadused
Žádné
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 3000 Series HU3916/10 Zvlhčovač vzduchu
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 3000 Series HU3916/10 Zvlhčovač vzduchu
Bezinka
28/11/2022
Česká republika
Skvělý doporučený výrobek.
Na základě doporučení známých přátel jsme zakoupili tento váš výrobek a jsme s ním velice spokojeni.
Positiivsed omadused
Zlepšení zdravotního stavu
Negatiivsed omadused
Žádné
See arvustus tehti tootele 3000 Series HU3916/10 Zvlhčovač vzduchu
See arvustus tehti tootele 3000 Series HU3916/10 Zvlhčovač vzduchu
M123456789101112
22/11/2022
Česká republika
Spokojenost
Zakoupeno kvůli suchému kašli. Zvlhčovač funguje jak má a kašel zmizel, zlepšení cítím hlavně v noci.
Positiivsed omadused
Funguje jak má
Negatiivsed omadused
Žádná
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 3000 Series HU3916/10 Zvlhčovač vzduchu
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 3000 Series HU3916/10 Zvlhčovač vzduchu
(1) Võrreldes standardsete ultraheli niisutusmoodulitega, mis ei sisalda lisatehnoloogiat bakterite leviku vähendamiseks, katsetatud sõltumatu labori poolt
(2) Katsetatud GB/T 23332-2018 järgi kolmanda osapoole laboris. Esialgne temperatuur 23 ±2 °C ja suhteline õhuniiskus 30 ±2% RH
(3) Arvutatud AHAM HU-1-2016 punkti 7.3 alusel, võttes aluseks niisutamise tõhususe, mida on katsetatud GB/T 23332-2018 järgi kolmanda osapoole laboris
(4) Mineraalide sadestumist mööblile katsetas kolmanda osapoole labor 3 tunni jooksul vastavalt standardile DIN 44973, IUTA e.V.
(5) Katsetatud GB 21551.3-2010 järgi kolmanda osapoole laboris. Osooni, TVOC, PM10 ja UV-kiirguse intensiivsus on alla piirangu.
(6) Arvutused põhinevad 3-liitrisel täis veepaagil, mis töötab esimesel kiirusel ja niisutamiskiirusega 150 ml/h.