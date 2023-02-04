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  • Hingates tunnete erinevust
  • Hingates tunnete erinevust
  • Hingates tunnete erinevust
  • Hingates tunnete erinevust
  • Hingates tunnete erinevust
  • Hingates tunnete erinevust
  • Hingates tunnete erinevust
  • Hingates tunnete erinevust
  • Hingates tunnete erinevust
  • Hingates tunnete erinevust
  • Hingates tunnete erinevust
  • Hingates tunnete erinevust
  • Hingates tunnete erinevust
  • Hingates tunnete erinevust
  • Hingates tunnete erinevust
  • Hingates tunnete erinevust
  • Hingates tunnete erinevust
  • Hingates tunnete erinevust
  • Hingates tunnete erinevust
  • Hingates tunnete erinevust
  • Hingates tunnete erinevust

3000 seeriaÕhuniisutaja

HU3918/10

4.9
| (91) Auhinnad | 99% soovitab seda toodet
Hingates tunnete erinevust
Philipsi õhuniisutaja seeria 3000 niisutab kuiva keskkonda vaikselt ja hügieeniliselt, tagades mugava ja tervisliku õhu. NanoCloudi aurustamistehnoloogia levitab 99% vähem baktereid kui ultraheliniisuti.*
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Niisutab kuiva õhku ja reguleerib end automaatselt

Hingates tunnete erinevust

  • Niisutab kuni 45 m² ruumi

  • 300 ml/h niisutusmäär

  • Kuni 99% vähem baktereid

  • Automaatsed niiskusseaded

NanoCloud-tehnoloogiaga kuni 99% vähem baktereid (1)

NanoCloud-tehnoloogiaga kuni 99% vähem baktereid (1)

Ainulaadne NanoCloud-tehnoloogia kasutab puhta veeauru eraldamiseks loomulikku aurustumist. NanoCloudi ülipeene udu on silmale nähtamatu ja bakterite või jääkainete kinnitumine on äärmiselt raske – õhku niisutades vabaneb kuni 99% vähem baktereid kui tavaliste ultraheliniisutitega. (1)

Tõhus ruumides kuni 45 m² (3)

Tõhus ruumides kuni 45 m² (3)

3 ventilaatori kiirust ja automaatsätted tagavad teie valitud jõudluse ja mugavuse. Kuni 300 ml/h tootlikkusega niisutab tõhusalt iga kuni 45 m² suurust ruumi. (2, 3)

Ühtlane ja tõhus ringlus teie toas

Ühtlane ja tõhus ringlus teie toas

360-kraadine hajuti jaotab niisutatud õhku kogu ruumis ühtlaselt. Ülipeen NanoCloud-aur levib kaugemale ja takistab üleküllastumist, mis tagab tõhusa niisutuse, eriti suuremates ruumides.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.9

5-st

91

Auhinnad

99%

soovitab seda toodet

2
1

04/02/2023

Україна

Україна

Чудово зволожує

В мене через опалення низька волоність, слизова оболонка дуже пересихає через що погано сплю. Цей прилад вирішив мою проблему. Тільки через низьку вологість його дуже часто треба заливати, а води туди влазить багато близько 3л

Positiivsed omadused

Усуває сухість повітря

Negatiivsed omadused

В В тихому режимі не показує що відсутня вода на дисплеї

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 3000 HU3918/10 Зволожувач повітря

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 3000 HU3918/10 Зволожувач повітря

10/11/2021

Україна

Україна

Чудова функция

Рекомендую , вся ваша продукция мне очень нравится, очень хорошо чистит воздух

Positiivsed omadused

Мощность, хорошее очищение

See arvustus tehti tootele Серія 3000 HU3918/10 Зволожувач повітря

See arvustus tehti tootele Серія 3000 HU3918/10 Зволожувач повітря

09/11/2021

Україна

Україна

Вибір “number one”

Дуже чудова і потрібна річ, супер дизайн, цифровий дісплей , індикатор рівня води , мінімальний рівень шуму вночі , рівномірно зволожує повітря!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 3000 HU3918/10 Зволожувач повітря

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 3000 HU3918/10 Зволожувач повітря

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. (1) Võrreldes standardsete ultraheli niisutusmoodulitega, mis ei sisalda lisatehnoloogiat bakterite leviku vähendamiseks, katsetatud sõltumatu labori poolt

  2. (2) Katsetatud GB/T 23332-2018 järgi kolmanda osapoole laboris. Esialgne temperatuur 23 ±2 °C ja suhteline õhuniiskus 30 ±2% RH

  3. (3) Arvutatud AHAM HU-1-2016 punkti 7.3 alusel, võttes aluseks niisutamise tõhususe, mida on katsetatud GB/T 23332-2018 järgi kolmanda osapoole laboris

  4. (4) Mineraalide sadestumist mööblile katsetas kolmanda osapoole labor 3 tunni jooksul vastavalt standardile DIN 44973, IUTA e.V.

  5. (5) Katsetatud GB 21551.3-2010 järgi kolmanda osapoole laboris. Osooni, TVOC, PM10 ja UV-kiirguse intensiivsus on alla piirangu.

  6. (6) Arvutused põhinevad 3-liitrisel täis veepaagil, mis töötab esimesel kiirusel ja niisutamiskiirusega 150 ml/h.