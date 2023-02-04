30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Niisutab kuni 45 m² ruumi
300 ml/h niisutusmäär
Kuni 99% vähem baktereid
Automaatsed niiskusseaded
Ainulaadne NanoCloud-tehnoloogia kasutab puhta veeauru eraldamiseks loomulikku aurustumist. NanoCloudi ülipeene udu on silmale nähtamatu ja bakterite või jääkainete kinnitumine on äärmiselt raske – õhku niisutades vabaneb kuni 99% vähem baktereid kui tavaliste ultraheliniisutitega. (1)
3 ventilaatori kiirust ja automaatsätted tagavad teie valitud jõudluse ja mugavuse. Kuni 300 ml/h tootlikkusega niisutab tõhusalt iga kuni 45 m² suurust ruumi. (2, 3)
360-kraadine hajuti jaotab niisutatud õhku kogu ruumis ühtlaselt. Ülipeen NanoCloud-aur levib kaugemale ja takistab üleküllastumist, mis tagab tõhusa niisutuse, eriti suuremates ruumides.
4.9
5-st
91
Auhinnad
99%
soovitab seda toodet
Motsak
04/02/2023
Україна
Чудово зволожує
В мене через опалення низька волоність, слизова оболонка дуже пересихає через що погано сплю. Цей прилад вирішив мою проблему. Тільки через низьку вологість його дуже часто треба заливати, а води туди влазить багато близько 3л
Positiivsed omadused
Усуває сухість повітря
Negatiivsed omadused
В В тихому режимі не показує що відсутня вода на дисплеї
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 3000 HU3918/10 Зволожувач повітря
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 3000 HU3918/10 Зволожувач повітря
ТатaP
10/11/2021
Україна
Kampaania osa
Чудова функция
Рекомендую , вся ваша продукция мне очень нравится, очень хорошо чистит воздух
Positiivsed omadused
Мощность, хорошее очищение
See arvustus tehti tootele Серія 3000 HU3918/10 Зволожувач повітря
See arvustus tehti tootele Серія 3000 HU3918/10 Зволожувач повітря
Zak24
09/11/2021
Україна
Kampaania osa
Вибір “number one”
Дуже чудова і потрібна річ, супер дизайн, цифровий дісплей , індикатор рівня води , мінімальний рівень шуму вночі , рівномірно зволожує повітря!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 3000 HU3918/10 Зволожувач повітря
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 3000 HU3918/10 Зволожувач повітря
(1) Võrreldes standardsete ultraheli niisutusmoodulitega, mis ei sisalda lisatehnoloogiat bakterite leviku vähendamiseks, katsetatud sõltumatu labori poolt
(2) Katsetatud GB/T 23332-2018 järgi kolmanda osapoole laboris. Esialgne temperatuur 23 ±2 °C ja suhteline õhuniiskus 30 ±2% RH
(3) Arvutatud AHAM HU-1-2016 punkti 7.3 alusel, võttes aluseks niisutamise tõhususe, mida on katsetatud GB/T 23332-2018 järgi kolmanda osapoole laboris
(4) Mineraalide sadestumist mööblile katsetas kolmanda osapoole labor 3 tunni jooksul vastavalt standardile DIN 44973, IUTA e.V.
(5) Katsetatud GB 21551.3-2010 järgi kolmanda osapoole laboris. Osooni, TVOC, PM10 ja UV-kiirguse intensiivsus on alla piirangu.
(6) Arvutused põhinevad 3-liitrisel täis veepaagil, mis töötab esimesel kiirusel ja niisutamiskiirusega 150 ml/h.