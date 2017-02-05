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Tootmine lõpetatud
HU4102/01
Tundke hingates erinevust
Philipsi niisutaja kärgfiltrile on omane hea veeimavus ja aurustumisjõudlus
See 30 mm paksune taht on valmistatud looduslikust kiudmaterjalist ja sellel on 12-kihiline meekärje struktuur. 68 200 ruutsentimeetrit lahtiklapitud pinda tagab piisava vee imamis- ja aurustumisjõudluse.
2.0
5-st
4
Auhinnad
Geo37
05/02/2017
România
OK
Foarte simplu de utilisat, poate fi spalat si reutilizat sub jet de apa.
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See arvustus tehti tootele Filtru de umidificare HU4102/01
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Filtru de umidificare HU4102/01
Marlock
30/04/2019
Polska
Słaby filtr
- Rekomendowany czas życia 3 msc jest nieakceptowalny w obecnych warunkach rynkowych i przy obecnej konkurencji. Akceptowalne jest 12 msc. O ile filtr wytrzymywałby 4 cykle, co jest max-em wedle producenta to byłoby ok. Co dziwne droższe modele Philipsa działają rok bez konieczności wymiany. - Obecnie jeden filtr po 3 msc użytkowania non-stop i używania filtrowanej wody zarówno w nawilżaczu jak i do moczenia co 2 tygodnie wygląda nawet ok, nie mniej powoli zaczyna się z niego wydobywać dziwny zapach, jeszcze pewnie wytrzyma ale na pewno nie rok. Od msc pracuje wraz z opcjonalnym oryginalnym filtrem antybakteryjnym. - Drugi mój filtr wyłapał pleść po 1,5 msc stosowania, a ponoć jest to niemożliwe wedle producenta(wedle innych komentarzy i odpowiedzi), dodatkowo pracował od msc wraz z orginalnym filtrem antybakteryjnym i pomimo wkładu antybakteryjnego wyłapał tą pleść, super ... Na szczęście moczenie w preparacie antybakteryjnym nieszkodliwym dla dzieci pomogło się pozbyć problemu.
See arvustus tehti tootele Filtr nawilżacza HU4102/01
See arvustus tehti tootele Filtr nawilżacza HU4102/01
NeamtuDg
19/12/2020
România
Lipsa filtru in vanzare
Am cumparat umidificator dar nu gasesc filtru in vanzare. Ma puteti ajuta cu o solutie??? Sau in fiecare an ar trebui sa-mi cumpar alt umidificator. Sunt f dezamagita.
See arvustus tehti tootele Filtru de umidificare HU4102/01
See arvustus tehti tootele Filtru de umidificare HU4102/01