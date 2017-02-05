- Rekomendowany czas życia 3 msc jest nieakceptowalny w obecnych warunkach rynkowych i przy obecnej konkurencji. Akceptowalne jest 12 msc. O ile filtr wytrzymywałby 4 cykle, co jest max-em wedle producenta to byłoby ok. Co dziwne droższe modele Philipsa działają rok bez konieczności wymiany. - Obecnie jeden filtr po 3 msc użytkowania non-stop i używania filtrowanej wody zarówno w nawilżaczu jak i do moczenia co 2 tygodnie wygląda nawet ok, nie mniej powoli zaczyna się z niego wydobywać dziwny zapach, jeszcze pewnie wytrzyma ale na pewno nie rok. Od msc pracuje wraz z opcjonalnym oryginalnym filtrem antybakteryjnym. - Drugi mój filtr wyłapał pleść po 1,5 msc stosowania, a ponoć jest to niemożliwe wedle producenta(wedle innych komentarzy i odpowiedzi), dodatkowo pracował od msc wraz z orginalnym filtrem antybakteryjnym i pomimo wkładu antybakteryjnego wyłapał tą pleść, super ... Na szczęście moczenie w preparacie antybakteryjnym nieszkodliwym dla dzieci pomogło się pozbyć problemu.