TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Standard Product Photo Philips Humidification filter
  • Packaging photograph Philips Humidification filter HU4102/01
  • Standard Product Photo Philips Humidification filter
  • Packaging photograph Philips Humidification filter HU4102/01

Tootmine lõpetatud

Niisutusfilter

HU4102/01

2

| (4) Auhinnad

Tundke hingates erinevust

Philipsi niisutaja kärgfiltrile on omane hea veeimavus ja aurustumisjõudlus

Kuva kõik eelised

NanoCloudi tehnoloogia tagab hügieenilise niisutuse

Tundke hingates erinevust

Piisav veeimavus ja aurutumisjõudlus

See 30 mm paksune taht on valmistatud looduslikust kiudmaterjalist ja sellel on 12-kihiline meekärje struktuur. 68 200 ruutsentimeetrit lahtiklapitud pinda tagab piisava vee imamis- ja aurustumisjõudluse.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

2.0

5-st

4

Auhinnad

5
3

05/02/2017

România

România

OK

Foarte simplu de utilisat, poate fi spalat si reutilizat sub jet de apa.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Filtru de umidificare HU4102/01

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Filtru de umidificare HU4102/01

30/04/2019

Polska

Polska

Słaby filtr

- Rekomendowany czas życia 3 msc jest nieakceptowalny w obecnych warunkach rynkowych i przy obecnej konkurencji. Akceptowalne jest 12 msc. O ile filtr wytrzymywałby 4 cykle, co jest max-em wedle producenta to byłoby ok. Co dziwne droższe modele Philipsa działają rok bez konieczności wymiany. - Obecnie jeden filtr po 3 msc użytkowania non-stop i używania filtrowanej wody zarówno w nawilżaczu jak i do moczenia co 2 tygodnie wygląda nawet ok, nie mniej powoli zaczyna się z niego wydobywać dziwny zapach, jeszcze pewnie wytrzyma ale na pewno nie rok. Od msc pracuje wraz z opcjonalnym oryginalnym filtrem antybakteryjnym. - Drugi mój filtr wyłapał pleść po 1,5 msc stosowania, a ponoć jest to niemożliwe wedle producenta(wedle innych komentarzy i odpowiedzi), dodatkowo pracował od msc wraz z orginalnym filtrem antybakteryjnym i pomimo wkładu antybakteryjnego wyłapał tą pleść, super ... Na szczęście moczenie w preparacie antybakteryjnym nieszkodliwym dla dzieci pomogło się pozbyć problemu.

See arvustus tehti tootele Filtr nawilżacza HU4102/01

See arvustus tehti tootele Filtr nawilżacza HU4102/01

19/12/2020

România

România

Lipsa filtru in vanzare

Am cumparat umidificator dar nu gasesc filtru in vanzare. Ma puteti ajuta cu o solutie??? Sau in fiecare an ar trebui sa-mi cumpar alt umidificator. Sunt f dezamagita.

See arvustus tehti tootele Filtru de umidificare HU4102/01

See arvustus tehti tootele Filtru de umidificare HU4102/01

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • 10% allahindlust esimesel tellimusel
  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju – vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele – Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan uudiskirjast igal ajal hõlpsasti loobuda!

  • 10% allahindlust esimesel tellimusel
  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.