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  • HU4801; RFT; ONLINE;ROW
  • DA_AIR_EB_02_NEW_HU4801_WHITE-GREEN_FROG+_EB.tif
  • HU4801; TEC; ONLINE;ROW
  • HU4813; ABM; Retail; CN
  • HU4801; F; ONLINE;ROW
  • Air Frog Plus HU4801_01_RCA HU4801_01_CEE HU4801_01_DACH
  • HU4801; D2; ONLINE;ROW
  • HU4801; D3; Retail;ROW
  • HU4801; D4; ONLINE;ROW
  • HU4801; PUP; ONLINE;ROW

Tootmine lõpetatud

Seeria 2000Õhuniisutaja

HU4801/01

4.3

| (425) Auhinnad | 84% soovitab seda toodet

Kerge hingata, rahulik magada

Täitke oma kodu meeldiva ja puhta õhuga. NanoCloud-tehnoloogia niisutab ilma valge tolmu või märgade plekkideta ja tagab kuni 99% vähem baktereid (1). Niiskus jaotub ühtlaselt kogu ruumi tõhusaks niisutamiseks.

Kuva kõik eelised

Niisutab kuiva õhku hügieeniliselt nii päeval kui öösel

Kerge hingata, rahulik magada

  • Niisutab kuni 25 m² tuba

  • 200 ml/h niisutamise määr

  • Kuni 99% vähem baktereid

NanoCloud-tehnoloogiaga kuni 99% vähem baktereid (1)

NanoCloud-tehnoloogiaga kuni 99% vähem baktereid (1)

Ainulaadne NanoCloud-tehnoloogia kasutab puhta veeauru eraldamiseks loomulikku aurustumist. NanoCloudi ülipeene udu on silmale nähtamatu ja bakterite või jääkainete kinnitumine on äärmiselt raske – õhku niisutades vabaneb kuni 99% vähem baktereid kui tavaliste ultraheliniisutitega. (1)

Tõhus ruumides kuni 25 m² (3)

Tõhus ruumides kuni 25 m² (3)

2 ventilaatori kiirust ja automaatseaded tagavad teie valitud jõudluse ja mugavuse. Kuni 200 ml/h tootlikkusega niisutab tõhusalt iga kuni 25 m2 suurust ruumi. (2, 3)

Ühtlane ja tõhus ringlus teie toas

Ühtlane ja tõhus ringlus teie toas

360-kraadine hajuti jaotab niisutatud õhku kogu ruumis ühtlaselt. Ülipeen NanoCloud-aur levib kaugemale ja takistab üleküllastumist, mis tagab tõhusa niisutuse, eriti suuremates ruumides.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.3

5-st

425

Auhinnad

84%

soovitab seda toodet

04/02/2019

Eesti

Eesti

Meie perre sobib see masin kui valatult.

Oleme nüüd mõned nädalad uut masinat kasutanud ja meie perre sobib see tõesti kui valatult. Masin on suhteliselt lollikindel - käib ülilihtsalt vett täis ja kokku, ülilihtsalt tööle, režiime on ühtaegu piisavalt vähe (lihtne valida) ja piisavalt palju (kõik, mis vaja, olemas). Mulle tekitab uute kodumasinate kasutusjuhendeis ja pultide kallal vusserdamine tavaliselt täiega stressi. No selle õhuniisutiga sellist probleemi küll polnud. Põhimõtteliselt tõstad kaane maha, valad paar klaasi vett sisse, paned kaane uuesti peale, vajutad nuppu ja masin hakkabki autorežiimil tööle. Kui vesi saab otsa, lülitab masin end välja. Kui on soov masinat korraks ja kiiresti kasutada, siis saab valida autorežiimi asemel kõrgema õhuniiskuse ja tugevama töö. Nii saab suhteliselt kuiva ruumi suhteliselt kiiresti hingamiseks meeldivaks.

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See arvustus tehti tootele Series 2000 HU4803/01 Õhuniisutaja

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Series 2000 HU4803/01 Õhuniisutaja

02/01/2019

Eesti

Eesti

Vaikne, mugav kasda

Lihtne, loogiline ja mugav kasutada. Kahjuks siiski tekkib vähesel määral peenikest valget tolmu, aga plussid kaaluvad selle miinuse üles.

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See arvustus tehti tootele Series 2000 HU4813/10 Õhuniisutaja

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Series 2000 HU4813/10 Õhuniisutaja

28/12/2018

Eesti

Eesti

Ilus ja lihtne kasutada

Kasutan magamistoas (15m2), kuhu sobib oma ilusa disaini ja kenade toonidega. Töötab suurepäraselt ja hoiab toas meeldiva niiskustaseme. Seade on vaikne ja sobib kõikide režiimidega imikule "white noise" tekitajaks, öö režiimi kasutamisel pole seadet linnamüras pea üldse kuulda ja und see ei sega. Seade on 24/7 sisselülitatud ja veepaaki tuleb täita 1-2 korda 24h jooksul.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Series 2000 HU4803/01 Õhuniisutaja

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Series 2000 HU4803/01 Õhuniisutaja

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Lahtiütlused

  1. (1) Võrreldes standardsete ultraheli niisutusmoodulitega, mis ei sisalda lisatehnoloogiat bakterite leviku vähendamiseks, katsetatud sõltumatu labori poolt

  2. (2) Katsetatud GB/T 23332-2018 järgi kolmanda osapoole laboris. Esialgne temperatuur 23 ±2 °C ja suhteline õhuniiskus 30 ±2% RH

  3. (3) Arvutatud AHAM HU-1-2016 punkti 7.3 alusel, võttes aluseks niisutamise tõhususe, mida on katsetatud GB/T 23332-2018 järgi kolmanda osapoole laboris

  4. (4) Mineraalide sadestumist mööblile katsetas kolmanda osapoole labor 3 tunni jooksul vastavalt standardile DIN 44973, IUTA e.V.

  5. (5) Katsetatud GB 21551.3-2010 järgi kolmanda osapoole laboris. Osooni, TVOC, PM10 ja UV-kiirguse intensiivsus on alla piirangu.

  6. (6) Arvutused põhinevad 2-liitrisel täis veepaagil, mis töötab esimesel kiirusel ja toodab niiskust 150 ml/h.