Oleme nüüd mõned nädalad uut masinat kasutanud ja meie perre sobib see tõesti kui valatult. Masin on suhteliselt lollikindel - käib ülilihtsalt vett täis ja kokku, ülilihtsalt tööle, režiime on ühtaegu piisavalt vähe (lihtne valida) ja piisavalt palju (kõik, mis vaja, olemas). Mulle tekitab uute kodumasinate kasutusjuhendeis ja pultide kallal vusserdamine tavaliselt täiega stressi. No selle õhuniisutiga sellist probleemi küll polnud. Põhimõtteliselt tõstad kaane maha, valad paar klaasi vett sisse, paned kaane uuesti peale, vajutad nuppu ja masin hakkabki autorežiimil tööle. Kui vesi saab otsa, lülitab masin end välja. Kui on soov masinat korraks ja kiiresti kasutada, siis saab valida autorežiimi asemel kõrgema õhuniiskuse ja tugevama töö. Nii saab suhteliselt kuiva ruumi suhteliselt kiiresti hingamiseks meeldivaks.