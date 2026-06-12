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Hambaarstide poolt soovitatud Sonic tehnoloogiaga hambaharja bränd kogu maailmas
Eemaldab õrnalt 3x rohkem hambakattu
Kaks intensiivsust
Easy Start programm
SmartTimer & Quadpacer
14 päeva vastupidav aku
Selle elektrilise hambaharja komplektis on kaasas meie Intercare harjapea. Ülipikad harjased eemaldavad hammaste vahelt ja raskesti ligipääsetavetest kohtadest rohkem hambakattu.
Philips Sonicare’i hambaharjad puhastavad õrnalt, kuid tõhusalt teie hambaid ja igemeid kuni 31 000 harjaliigutusega. Sonicare Fluid Action toetab puhastamist, juhtides vedeliku hammaste vahele ja mööda igemejoont.
Nautige hambapesu kahe intsensiivsuse seadistusega. Valige Medium (keskmine) ja Low (nõrk) vahel. Ei oma tähtsust, kas soovite tugevamat harjamist või konkreetset fookust – me pakume mõlemat.
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soovitab seda toodet
Wiczka
12/06/2026
Polska
Kampaania osa
Nie spodziewałam się, że aż tak polubię soniczną s
Szczerze wcześniej nie rozumiałam aż tak fenomenu szczoteczek sonicznych, ale po kilku dniach używania Philips Sonicare 2100 totalnie widzę różnicę! Zęby po myciu są dużo bardziej gładkie i mam wrażenie takiego „profesjonalnego” doczyszczenia, którego brakowało mi przy zwykłej szczoteczce. Duży plus też za timer - w końcu faktycznie myję zęby pełne 2 minuty, a nie tylko „wydaje mi się, że już długo” 😂 Szczoteczka jest lekka, wygodna i bardzo prosta w użyciu. Fajnie sprawdza się też na wyjazdach, bo bateria naprawdę długo trzyma! Na ten moment jestem mega pozytywnie zaskoczona i raczej nie wróciłabym już do klasycznej szczoteczki. :D
Positiivsed omadused
• bardzo dobrze doczyszcza zęby • uczucie gładkich zębów po myciu • wygodna i lekka • długo trzyma bateria • timer pomaga myć zęby odpowiednio długo • delikatna dla dziąseł
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 2100 HX4022/01 Ładowana szczoteczka do zębów
Date of Use 2026-05-14
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 2100 HX4022/01 Ładowana szczoteczka do zębów
Date of Use 2026-05-14
Martusiowata123
31/05/2026
Polska
Kampaania osa
Efekt wow na zębach!
Jestem zadowolona z zakupu, moja pierwsza szczoteczka soniczna i nie spodziewałam się takiego efektu wow, moje zęby są takie gładkie po niej, czuje, że bardzo dobrze domywa zęby i przy tym jest bardzo delikatna.
Positiivsed omadused
Delikatna, lekka, dobrze domywa
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 2100 HX4021/01 Ładowana szczoteczka do zębów
Date of Use 2026-05-24
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 2100 HX4021/01 Ładowana szczoteczka do zębów
Date of Use 2026-05-24
Martusiowata123
31/05/2026
Polska
Kampaania osa
Szczoteczka idealna na start!
Jestem zadowolona z produktu, jest to moja pierwsza szczoteczka soniczna i mimo moich obaw, jest bardzo delikatna i dodatkowo posiada tryb easy start, który jest idealny dla osób, które zaczynają swoją przygodę z szczoteczką soniczną.
Positiivsed omadused
Tryb easy start, lekka, delikatna, bateria bardzo długo trzyma
See arvustus tehti tootele 2100 HX4022/01 Ładowana szczoteczka do zębów
Date of Use 2026-05-17
See arvustus tehti tootele 2100 HX4022/01 Ładowana szczoteczka do zębów
Date of Use 2026-05-17
võrreldes käsihambaharjaga