Szczerze wcześniej nie rozumiałam aż tak fenomenu szczoteczek sonicznych, ale po kilku dniach używania Philips Sonicare 2100 totalnie widzę różnicę! Zęby po myciu są dużo bardziej gładkie i mam wrażenie takiego „profesjonalnego” doczyszczenia, którego brakowało mi przy zwykłej szczoteczce. Duży plus też za timer - w końcu faktycznie myję zęby pełne 2 minuty, a nie tylko „wydaje mi się, że już długo” 😂 Szczoteczka jest lekka, wygodna i bardzo prosta w użyciu. Fajnie sprawdza się też na wyjazdach, bo bateria naprawdę długo trzyma! Na ten moment jestem mega pozytywnie zaskoczona i raczej nie wróciłabym już do klasycznej szczoteczki. :D