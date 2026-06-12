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  • Essential Care tervete hammaste ja igemete jaoks
  • Essential Care tervete hammaste ja igemete jaoks
  • Essential Care tervete hammaste ja igemete jaoks
  • Essential Care tervete hammaste ja igemete jaoks
  • Essential Care tervete hammaste ja igemete jaoks
  • Essential Care tervete hammaste ja igemete jaoks
  • Essential Care tervete hammaste ja igemete jaoks
  • Essential Care tervete hammaste ja igemete jaoks
  • Essential Care tervete hammaste ja igemete jaoks
  • Essential Care tervete hammaste ja igemete jaoks
  • Essential Care tervete hammaste ja igemete jaoks
  • Essential Care tervete hammaste ja igemete jaoks
  • Essential Care tervete hammaste ja igemete jaoks
  • Essential Care tervete hammaste ja igemete jaoks
  • Essential Care tervete hammaste ja igemete jaoks
  • Essential Care tervete hammaste ja igemete jaoks

Philips Sonicare 2100Laetav hambahari

HX4021/02

5
| (44) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Saadaval

Heleroosa
Meresinine
Must
Valge
Essential Care tervete hammaste ja igemete jaoks
Saate lihtsalt liikuda käsihambaharjalt elektrilisele hambaharjale meie Philips Sonicare 2000 seeria hambaharjaga. Hambahari eemaldab kuni 3 korda rohkem hambakattu võrreldes käsihambaharjaga.
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1 aasta lisagarantii

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Hambaarstide poolt soovitatud Sonic tehnoloogiaga hambaharja bränd kogu maailmas

Eemaldab õrnalt kuni 3× rohkem hambakattu*

Essential Care tervete hammaste ja igemete jaoks

  • Eemaldab õrnalt 3x rohkem hambakattu

  • Kaks intensiivsust

  • Easy Start programm

  • SmartTimer & Quadpacer

  • 14 päeva vastupidav aku

Eemaldab õrnalt kuni 3× rohkem hambakattu*

Eemaldab õrnalt kuni 3× rohkem hambakattu*

Selle elektrilise hambaharja komplektis on kaasas meie Intercare harjapea. Ülipikad harjased eemaldavad hammaste vahelt ja raskesti ligipääsetavetest kohtadest rohkem hambakattu.

Sonicare Fluid Action

Sonicare Fluid Action

Philips Sonicare’i hambaharjad puhastavad õrnalt, kuid tõhusalt teie hambaid ja igemeid kuni 31 000 harjaliigutusega. Sonicare Fluid Action toetab puhastamist, juhtides vedeliku hammaste vahele ja mööda igemejoont.

Valige oma ideaalne puhastuskogemus

Valige oma ideaalne puhastuskogemus

Nautige hambapesu kahe intsensiivsuse seadistusega. Valige Medium (keskmine) ja Low (nõrk) vahel. Ei oma tähtsust, kas soovite tugevamat harjamist või konkreetset fookust – me pakume mõlemat.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

44

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

5
4
3
2
1

Wiczka

12/06/2026

Polska

Kampaania osa

Nie spodziewałam się, że aż tak polubię soniczną s

Szczerze wcześniej nie rozumiałam aż tak fenomenu szczoteczek sonicznych, ale po kilku dniach używania Philips Sonicare 2100 totalnie widzę różnicę! Zęby po myciu są dużo bardziej gładkie i mam wrażenie takiego „profesjonalnego” doczyszczenia, którego brakowało mi przy zwykłej szczoteczce. Duży plus też za timer - w końcu faktycznie myję zęby pełne 2 minuty, a nie tylko „wydaje mi się, że już długo” 😂 Szczoteczka jest lekka, wygodna i bardzo prosta w użyciu. Fajnie sprawdza się też na wyjazdach, bo bateria naprawdę długo trzyma! Na ten moment jestem mega pozytywnie zaskoczona i raczej nie wróciłabym już do klasycznej szczoteczki. :D

Positiivsed omadused

• bardzo dobrze doczyszcza zęby • uczucie gładkich zębów po myciu • wygodna i lekka • długo trzyma bateria • timer pomaga myć zęby odpowiednio długo • delikatna dla dziąseł

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 2100 HX4022/01 Ładowana szczoteczka do zębów

Date of Use 2026-05-14

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 2100 HX4022/01 Ładowana szczoteczka do zębów

Date of Use 2026-05-14

Martusiowata123

31/05/2026

Polska

Kampaania osa

Efekt wow na zębach!

Jestem zadowolona z zakupu, moja pierwsza szczoteczka soniczna i nie spodziewałam się takiego efektu wow, moje zęby są takie gładkie po niej, czuje, że bardzo dobrze domywa zęby i przy tym jest bardzo delikatna.

Positiivsed omadused

Delikatna, lekka, dobrze domywa

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 2100 HX4021/01 Ładowana szczoteczka do zębów

Date of Use 2026-05-24

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 2100 HX4021/01 Ładowana szczoteczka do zębów

Date of Use 2026-05-24

Martusiowata123

31/05/2026

Polska

Kampaania osa

Szczoteczka idealna na start!

Jestem zadowolona z produktu, jest to moja pierwsza szczoteczka soniczna i mimo moich obaw, jest bardzo delikatna i dodatkowo posiada tryb easy start, który jest idealny dla osób, które zaczynają swoją przygodę z szczoteczką soniczną.

Positiivsed omadused

Tryb easy start, lekka, delikatna, bateria bardzo długo trzyma

See arvustus tehti tootele 2100 HX4022/01 Ładowana szczoteczka do zębów

Date of Use 2026-05-17

See arvustus tehti tootele 2100 HX4022/01 Ładowana szczoteczka do zębów

Date of Use 2026-05-17

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. võrreldes käsihambaharjaga