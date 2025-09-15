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Philips Sonicare 2100 Laetav hambahari

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Philips Sonicare 2100Laetav hambahari

HX4021/02

Philips Sonicare 2100 Laetav hambahari

Saadaval

Heleroosa
Meresinine
Must
Valge

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

Tähtsa teabe juhend

  • PDF fail, 1.2 MB
  • 15 September 2025

Ühendkuningriigi vastavusdeklaratsioon - English (US)

  • PDF fail, 143.1 kB
  • 12 February 2026

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