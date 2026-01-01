Sellel elektrilisel hambaharjal on komplektis meie W harjapea. Harjapea tihedalt paigutatud harjased eemaldavad kuni 5x rohkem hambakattu* ja puhastavad kogu suu.
Sonicare Fluid Action
Philips Sonicare’i hambaharjad puhastavad õrnalt, kuid tõhusalt teie hambaid ja igemeid kuni 31 000 harjaliigutusega. Sonicare Fluid Action toetab puhastamist, juhtides vedeliku hammaste vahele ja mööda igemejoont.
Aidake kaitsta oma igemeid meie surveanduriga
Liiga tugevalt on väga lihtne harjata, seega on Philips Sonicare’i hambaharjal surveandur, mis tuvastab liigse surve. Kui harjate liiga tugevalt, annab see teile õrna vibratsiooniga märku, et harjaksite oma igemete kaitsmiseks õrnemalt.
Valige oma ideaalne puhastuskogemus
Muutke puhastamine efektiivsemaks 4 harjamise seadistusega. Olenemata sellest, kas soovite veidi jõulisemat või spetsiifilisemat puhastust, kõik on võimalik. Valige režiimide Gentle ja Clean vahel. Valige üks kahest intensiivsuse seadistusest.
Elektrilise hambapesu kasutuselevõtt on lihtne
Sonicare’i easy-start-programm on mõeldud inimestele, kes alles alustavad elektrilise hambaharja kasutamist. Programm annab võimaluse esimese 14 kasutuskorra käigus harjamisjõudu õrnalt suurendada.
Juhendatud harjamisseansid
Saavutage parim harjamise aeg Sonicare'i puhastustaimeritega. Iga 30 sekundi järel annab BrushPacer märku uue ala puhastamiseks. Pärast kahte minutit annab SmartTimer märku, et teie seanss on lõppenud.
21 päeva vastupidav aku
Ühe täislaadimisega saate hambaid regulaarselt harjata kuni 21 päeva, mis muudab igapäevarutiini mugavamaks.
Tehnilisi andmeid
Intensiivsusi
Madal
Tundlikele hammastele ja igemetele
Intensiivsusi
Keskmine
Igapäevaseks puhastamiseks
Võimsus
Pinge
100–240 V
Tehnilised andmed
Aku
Laetav
Kasutamisaeg (täislaetust kuni tühjani)
21 päeva
Aku tüüp
Liitiumioon
Energiatarbimine
Ooterežiim ilma ekraanita <0,5 W (automaatselt 1 minuti jooksul)
Lingil klõpsates lahkute ametlikult Philips Electronics Ltd. ("Philips") veebisaidilt. Kõik sellel saidil esineda võivad lingid kolmandate osapoolte veebisaitidele on esitatud ainult teie mugavuse huvides ja ei kujuta endast mingil juhul seost ega nendel lingitud veebisaitidel pakutava teabe heakskiitu. Philips ei anna mingeid kinnitusi ega anna mingeid garantiisid mis tahes kolmandate osapoolte veebisaitide või seal sisalduva teabe suhtes.