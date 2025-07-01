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Philips Sonicare W2 Optimal White Tavalised Sonic-hambaharjapead
Tootmine lõpetatud
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HX6064/10
Saadaval
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Miks on harjapea ja käepideme vahel pilu?
Mu harjapea kukub Sonicare'i hambaharja küljest ära
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