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Tootmine lõpetatud

Philips Sonicare W2 Optimal WhiteTavalised Sonic-hambaharjapead

HX6064/10

4.8
| (299) Auhinnad | 99% soovitab seda toodet

Saadaval

Must
Must
Valge
Valge
Kuni 100% valgemad hambad vaid ühe nädalaga*
W2 Optimal White harjapea sobib ideaalselt neile, kes soovivad põhjalikust puhastusest enamat, et eemaldada hammaste pinnalt plekid ja saavutada säravvalge naeratus. See harjapea sobib suurepäraselt ka professionaalsete valgenduste vahel hammaste sära säilitamiseks.
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Ühilduvad tooted
5300 seeria

5300 seeria
Elektriline Sonicare hambahari

HX710A

HX7108/01

Series 5300

Series 5300
Elektriline Sonicare hambahari

HX710A

HX7108/02

5300 seeria

5300 seeria
Elektriline Sonicare hambahari

HX710A

HX7109/01

Series 5500

Series 5500
Elektriline Sonicare hambahari

HX711A

HX7110/01

5500 seeria

5500 seeria
Elektriline Sonicare hambahari

HX711A

HX7110/02

5500 seeria

5500 seeria
Elektriline Sonicare hambahari

HX711A

HX7119/01

Parem puhastamine, et eemaldada mustus ja muuta hambad valgemaks

Kuni 100% valgemad hambad vaid ühe nädalaga*

  • Neljane komplekt

  • Tüüpsuurus

  • Kinniklõpsatav

  • BrushSync-režiimi ühildumine

Eemaldab kuni seitse korda rohkem kattu kui käsihambahari

Eemaldab kuni seitse korda rohkem kattu kui käsihambahari

Tihedalt paiknevad kvaliteetsed harjased eemaldavad kuni seitse korda rohkem kattu kui käsihambahari.

Teemantikujulised harjased tagavad teile 100% valgemad hambad ühe nädalaga

Teemantikujulised harjased tagavad teile 100% valgemad hambad ühe nädalaga

Tihedalt koos paiknevatest teemantikujulistest harjastest moodustatud DiamondCleani plekieemalduspadi eemaldab toidu ja joogi poolt tekitatud pinnaplekid. Märkate kuni 100%* võrra valgemat naeratust juba 7 päeva pärast.

Valib parima tulemuse saavutamiseks automaatselt optimaalse režiimi**

Valib parima tulemuse saavutamiseks automaatselt optimaalse režiimi**

Meie BrushSync™-režiimi ühildumisfunktsioon tagab alati parima võimaliku puhtuse**. Philips Sonicare W2 Optimal White’i harjapea sünkroonitakse BrushSync™-ühilduvusega Philips Sonicare’i hambaharja käepidemega**, et valida erakordse puhtuse tagamiseks optimaalne harjamisrežiim ja intensiivsuse tase. Teil tuleb vaid harjamist alustada.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.8

5-st

299

Auhinnad

99%

soovitab seda toodet

3
2

18/05/2023

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Szczoteczki W2 optimal white

W końcu mam uczucie doczyszczonych zębów. Żeby białe. Robią wrażenie wybielonych.

Positiivsed omadused

Skutecznie czyści zęby

Negatiivsed omadused

Jeszcze nie widzę

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele W2 Optimal White HX6064/10 Końcówka Bielsze Zęby do szczoteczki

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele W2 Optimal White HX6064/10 Końcówka Bielsze Zęby do szczoteczki

30/10/2020

Polska

Polska

Najlepszy produkt!

Najlepszy sprzęt do mycia zębów, końcówki idealnie czyszczą zęby i docierają w trudno dostępne miejsca. Jestem totalnie zachwycona :)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele W2 Optimal White HX6062/10 Końcówka Bielsze Zęby do szczoteczki

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele W2 Optimal White HX6062/10 Końcówka Bielsze Zęby do szczoteczki

21/10/2020

Polska

Polska

Świetne

Świetne, doskonale czyszczące końcówki. Nie mam żadnych zastrzeżeń.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele W2 Optimal White HX6062/10 Końcówka Bielsze Zęby do szczoteczki

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele W2 Optimal White HX6062/10 Końcówka Bielsze Zęby do szczoteczki

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Eemaldab kuni 7x rohkem kattu kui käsihambahari

  2. BrushSync™-režiimi ühildumisfunktsiooni saab kasutada ainult Philips Sonicare BrushSync™-iga ühilduva hambaharja käepidemega