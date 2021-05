Teate alati, millal on vahetamise aeg. Tagab alati tõhusa puhastamise.

Pärast kolmekuulist kasutamist harjapea tõhusus langeb, kuid tuletame teile seda BrushSync™-i abil enne meelde. Teie nutikas hambahari jälgib, kui tihti ja kui tugevalt te hambaid harjate ning annab teile teada, millal on õige aeg vahetamiseks. Teil ei ole Philips Sonicare’i nutikat hambaharja? Lihtsalt jälgige siniseid vahetatavaid harjasid ja kui need muutuvad valgeks, on õige aeg harjapea vahetada.