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Tootmine lõpetatud
HX710A
HX7108/01
HX710A
HX7108/02
HX710A
HX7109/01
HX711A
HX7110/01
HX711A
HX7110/02
HX711A
HX7119/01
Neljane komplekt
Tüüpsuurus
Kinniklõpsatav
BrushSync-režiimi ühildumine
Tihedalt paiknevad kvaliteetsed harjased eemaldavad kuni seitse korda rohkem kattu kui käsihambahari.
Tihedalt koos paiknevatest teemantikujulistest harjastest moodustatud DiamondCleani plekieemalduspadi eemaldab toidu ja joogi poolt tekitatud pinnaplekid. Märkate kuni 100%* võrra valgemat naeratust juba 7 päeva pärast.
Meie BrushSync™-režiimi ühildumisfunktsioon tagab alati parima võimaliku puhtuse**. Philips Sonicare W2 Optimal White’i harjapea sünkroonitakse BrushSync™-ühilduvusega Philips Sonicare’i hambaharja käepidemega**, et valida erakordse puhtuse tagamiseks optimaalne harjamisrežiim ja intensiivsuse tase. Teil tuleb vaid harjamist alustada.
4.8
5-st
299
Auhinnad
99%
soovitab seda toodet
Beatakam1234
18/05/2023
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Szczoteczki W2 optimal white
W końcu mam uczucie doczyszczonych zębów. Żeby białe. Robią wrażenie wybielonych.
Positiivsed omadused
Skutecznie czyści zęby
Negatiivsed omadused
Jeszcze nie widzę
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele W2 Optimal White HX6064/10 Końcówka Bielsze Zęby do szczoteczki
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele W2 Optimal White HX6064/10 Końcówka Bielsze Zęby do szczoteczki
Zuzakoper
30/10/2020
Polska
Najlepszy produkt!
Najlepszy sprzęt do mycia zębów, końcówki idealnie czyszczą zęby i docierają w trudno dostępne miejsca. Jestem totalnie zachwycona :)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele W2 Optimal White HX6062/10 Końcówka Bielsze Zęby do szczoteczki
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele W2 Optimal White HX6062/10 Końcówka Bielsze Zęby do szczoteczki
Monika Box
21/10/2020
Polska
Świetne
Świetne, doskonale czyszczące końcówki. Nie mam żadnych zastrzeżeń.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele W2 Optimal White HX6062/10 Końcówka Bielsze Zęby do szczoteczki
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele W2 Optimal White HX6062/10 Końcówka Bielsze Zęby do szczoteczki
Eemaldab kuni 7x rohkem kattu kui käsihambahari
BrushSync™-režiimi ühildumisfunktsiooni saab kasutada ainult Philips Sonicare BrushSync™-iga ühilduva hambaharja käepidemega