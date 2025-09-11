TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

Philips Sonicare For Kids Sonic elektriline hambahari lastele

Tugi

Philips Sonicare For KidsSonic elektriline hambahari lastele

HX6352/42

HX6350

Philips Sonicare For Kids Sonic elektriline hambahari lastele

Mine e-poodi

Saadaval

Aqua
Aqua
Lilla
Lilla
Roheline
Roheline
Roosa
Roosa

Logige sisse või looge konto

Registreerige oma toode

Teil on kohe juurdepääs käsiraamatutele, kohandatud tugiteenustele ja muule. Lisaks on see kiire ja lihtne.

Registreerige kohe

Kasutusjuhendid ja dokumendid

Data Act Document

  • PDF fail, 239.8 kB
  • 11 September 2025

Ühendkuningriigi vastavusdeklaratsioon - English (US)

  • PDF fail, 143.3 kB
  • 8 August 2025

Korduma kippuvad küsimused

Veaotsing

Garanti ja hooldus

Kontrollige garantii tingimusi ja alustage tootevahetust või parandamist

Leia hoolduskeskus

Leia enda lähedal asuvad hoolduskeskused remondi, diagnostika ja originaalvaruosade jaoks

Garantii

Meie toote garantiitingimused

Philipsiga ühenduse võtmine

Meil on hea meel teid siin aidata