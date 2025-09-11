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Philips Sonicare For Kids Sonic elektriline hambahari lastele
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HX6352/42
HX6350
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Saadaval
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Data Act Document
Ühendkuningriigi vastavusdeklaratsioon - English (US)
Kõik (4)
Kuidas harjamisjuhised Sonicare'i rakenduses toimivad?
Mida näitavad minu Sonicare'i hambaharja aku olekutuled?
Kuidas saan registreerida oma Sonicare'i hambaharja?
Kuidas Philips Sonicare’i hambaharja puhastada?
Minu harjapead on raske kinnitada või eemaldada.
Mu Sonicare'i hambahari ei vibreeri
Minu Sonicare'i hambahari vibreerib vähem kui varem
Minu Sonicare'i hambahari vibreerib liiga jõuliselt
Ma ei saa hambaharja Sonicare’i rakendusega ühendada
Minu Sonicare’i hambahari tekitab märkimisväärset müra
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