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Philips Sonicare For KidsSonic elektriline hambahari lastele

HX6352/42

HX6350

4.8

| (1493) Auhinnad | 97% soovitab seda toodet

Saadaval

Aqua
Aqua
Lilla
Lilla
Roheline
Roheline
Roosa
Roosa

Sonic interaktiivne võimsus. Rohkem rõõmu, parem hambapesu.

Tehke lastele hambapesu õppimine huvitavaks. Philips Sonicare For Kidsi Bluetoothiga hambahari suhtleb lõbusa rakendusega, mis aitab lastel paremini ja kauem harjata. Lapsed õpivad rõõmuga tehnikaid, mis jäävad neile kogu eluks.

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Hambaarstide poolt soovitatud Sonic tehnoloogiaga hambaharja bränd kogu maailmas

Põnev viis tervislike harjumuste tekitamiseks

Sonic interaktiivne võimsus. Rohkem rõõmu, parem hambapesu.

  • Sisseehitatud Bluetooth®

  • Juhendav rakendus

  • 2 harjapead ja 8 kleepsu

  • Kaks režiimi

98% vastajate sõnul harjavad lapsed kauem ja paremini*

98% vastajate sõnul harjavad lapsed kauem ja paremini*

Philips Sonicare For Kids' hambaharja ja rakenduse abil õpivad lapsed iseseisvalt korralikult hambaid harjama. Rakendus ühendub Bluetoothi abil teie lapse Sonic-hambaharjaga, et näidata õigeid harjamistehnikaid ja kontrollida harjamistulemusi. Lapsed näevad, kui hästi nad harjavad ja teenivad hea tulemuse eest auhindu. 98% lapsevanematest leidis, et selle hariva ja tõhusa rakenduse abil harjavad nende lapsed kauem ja paremini. See on laste jaoks lõbus viis arendada välja elukestvad head suuhooldusharjumused.

Jälgige harjamisaega isegi siis, kui te rakendust ei kasuta.

Jälgige harjamisaega isegi siis, kui te rakendust ei kasuta.

Jälgige harjamisaega isegi siis, kui te rakendust ei kasuta.

Interaktiivne rakendus muudab harjamise laste jaoks põnevaks

Interaktiivne rakendus muudab harjamise laste jaoks põnevaks

Interaktiivne lõbu ja Philips Sonicare'i tehnoloogia

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.8

5-st

1493

Auhinnad

97%

soovitab seda toodet

30/03/2025

Eesti

Eesti

Kinnitatud ostja

See puhastab väga hästi

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele For Kids HX6322/04 Elektriline Sonic-hambahari

Kasutamise kuupäev 2023-03-30

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele For Kids HX6322/04 Elektriline Sonic-hambahari

Kasutamise kuupäev 2023-03-30

19/06/2024

Eesti

Eesti

Suurepärane abimees!

Kasutame ise elektrilisi hambaharju ning laps on kohe väga õnnelik, et saab nüüd samamoodi hambaid pesta nagu emme-issi. Väga hea, et saab kahe režiimi vahel valida, kleepsud on suur hitt ja tänu äppile kestab ka hambapesu kauem kui tavalise harjaga pestes. Julgelt soovitame eriti neile lastele kelle jaoks hambapesu vastumeelsem tegevus on :) +philipsile omaselt on harjal väga hea akukestvus.

Positiivsed omadused

Hea akukestus, väike harjapea, mugav käepide, telefoni rakendus

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele For Kids HX6352/42 Sonic elektriline hambahari lastele

Kasutamise kuupäev 2023-05-19

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele For Kids HX6352/42 Sonic elektriline hambahari lastele

Kasutamise kuupäev 2023-05-19

18/03/2024

Eesti

Eesti

Lòbus hambapesu

Lapsed on hambapesust elevil ja naudivad seda tegevust.

Positiivsed omadused

Tòhus ja òrn samaaegselt

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele For Kids HX6321/04 Elektriline Sonic-hambahari lastele

Kasutamise kuupäev 2023-02-18

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele For Kids HX6321/04 Elektriline Sonic-hambahari lastele

Kasutamise kuupäev 2023-02-18

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Lahtiütlused

  1. Küsitletud vanematest, võrreldes ainult hambaharja kasutamisega

  2. Võrreldes käsihambaharjaga

  3. Põhineb kahel kaheminutilisel igapäevasel harjamisel

  4. USA hambaarstide seas läbiviidud küsitlus 4- kuni 10-aastaste laste seas