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Liitu Philips Sonicare'i uudiskirjaga ning osale loosimises ja võida uue põlvkonna Philips Sonicare DiamondClean Prestige elektriline hambahari.
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HX6352/42
HX6350
Sonic interaktiivne võimsus. Rohkem rõõmu, parem hambapesu.
Tehke lastele hambapesu õppimine huvitavaks. Philips Sonicare For Kidsi Bluetoothiga hambahari suhtleb lõbusa rakendusega, mis aitab lastel paremini ja kauem harjata. Lapsed õpivad rõõmuga tehnikaid, mis jäävad neile kogu eluks.
30-päevane raha tagasi garantii
1 aasta lisagarantii
Hambaarstide poolt soovitatud Sonic tehnoloogiaga hambaharja bränd kogu maailmas
Sisseehitatud Bluetooth®
Juhendav rakendus
2 harjapead ja 8 kleepsu
Kaks režiimi
Philips Sonicare For Kids' hambaharja ja rakenduse abil õpivad lapsed iseseisvalt korralikult hambaid harjama. Rakendus ühendub Bluetoothi abil teie lapse Sonic-hambaharjaga, et näidata õigeid harjamistehnikaid ja kontrollida harjamistulemusi. Lapsed näevad, kui hästi nad harjavad ja teenivad hea tulemuse eest auhindu. 98% lapsevanematest leidis, et selle hariva ja tõhusa rakenduse abil harjavad nende lapsed kauem ja paremini. See on laste jaoks lõbus viis arendada välja elukestvad head suuhooldusharjumused.
Jälgige harjamisaega isegi siis, kui te rakendust ei kasuta.
Interaktiivne lõbu ja Philips Sonicare'i tehnoloogia
4.8
5-st
1493
Auhinnad
97%
soovitab seda toodet
Aleksa2000
30/03/2025
Eesti
Kinnitatud ostja
See puhastab väga hästi
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele For Kids HX6322/04 Elektriline Sonic-hambahari
Kasutamise kuupäev 2023-03-30
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele For Kids HX6322/04 Elektriline Sonic-hambahari
Kasutamise kuupäev 2023-03-30
Revvu
19/06/2024
Eesti
Suurepärane abimees!
Kasutame ise elektrilisi hambaharju ning laps on kohe väga õnnelik, et saab nüüd samamoodi hambaid pesta nagu emme-issi. Väga hea, et saab kahe režiimi vahel valida, kleepsud on suur hitt ja tänu äppile kestab ka hambapesu kauem kui tavalise harjaga pestes. Julgelt soovitame eriti neile lastele kelle jaoks hambapesu vastumeelsem tegevus on :) +philipsile omaselt on harjal väga hea akukestvus.
Positiivsed omadused
Hea akukestus, väike harjapea, mugav käepide, telefoni rakendus
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele For Kids HX6352/42 Sonic elektriline hambahari lastele
Kasutamise kuupäev 2023-05-19
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele For Kids HX6352/42 Sonic elektriline hambahari lastele
Kasutamise kuupäev 2023-05-19
Hambahaldjas
18/03/2024
Eesti
Lòbus hambapesu
Lapsed on hambapesust elevil ja naudivad seda tegevust.
Positiivsed omadused
Tòhus ja òrn samaaegselt
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele For Kids HX6321/04 Elektriline Sonic-hambahari lastele
Kasutamise kuupäev 2023-02-18
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele For Kids HX6321/04 Elektriline Sonic-hambahari lastele
Kasutamise kuupäev 2023-02-18
Küsitletud vanematest, võrreldes ainult hambaharja kasutamisega
Võrreldes käsihambaharjaga
Põhineb kahel kaheminutilisel igapäevasel harjamisel
USA hambaarstide seas läbiviidud küsitlus 4- kuni 10-aastaste laste seas