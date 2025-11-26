Mu Sonicare'i hambahari ei lae

Kui allpool toodud juhised ei aita, võtke meiega ühendustvõi klõpsake siin ja esitage veebipõhine garantiitaotlus, et saaksime teid asendusseadme hankimisega aidata. Kõigil Sonicare'i hambaharjadel ja hambavahepuhastajatel on 2-aastane garantii.
Kui teie hambahari ei lae, võivad allpool toodud tõrkeotsingu näpunäited aidata teil lahendust leida.
Soovitame teil järgida juhiseid alltoodud järjekorras. Kontrollige, kas probleem on lahendatud enne järgmise toimingu juurde liikumist.
Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele:HX3792/11 , HX3792/12 , HX7103/01 . Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid ›