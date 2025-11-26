Philipsi klienditugi Mu Sonicare'i hambahari ei lae

Kui allpool toodud juhised ei aita, võtke meiega ühendustvõi klõpsake siin ja esitage veebipõhine garantiitaotlus, et saaksime teid asendusseadme hankimisega aidata. Kõigil Sonicare'i hambaharjadel ja hambavahepuhastajatel on 2-aastane garantii.



Kui teie hambahari ei lae, võivad allpool toodud tõrkeotsingu näpunäited aidata teil lahendust leida.



Soovitame teil järgida juhiseid alltoodud järjekorras. Kontrollige, kas probleem on lahendatud enne järgmise toimingu juurde liikumist.

1. Kasutage õiget laadijat. Kõigi Sonicare'i hambaharjade laadijad on erinevad ega ühildu teiste Sonicare'i mudelitega. Soovitame hambaharja laadida kaasasoleva originaallaadijaga.



Märkus. Kui asute Hiinas ja ostsite oma hambaharja enne 2024. aasta 1. septembrit, helistage abi saamiseks numbril 4008 800 008. 2. Proovige mõnda teist toiteallikat. Kas teie hambahari ei lae, kui see on elektrivõrku ühendatud? Teie toitepistik ei pruugi töötada. Proovige laadimiseks kasutada teist pistikupesa.

3. Kontrollige, kas laadimisadapter või -juhe on kahjustatud. Proovige kontrollida, kas laadimisadapter või -juhe on kahjustatud. Kui märkate adapteril või juhtmel kahjustusi, lõpetage kohe selle kasutamine. Ostke asendus meie veebipoest.



Märkus. Kui asute Hiinas ja ostsite oma hambaharja enne 2024. aasta 1. septembrit, helistage abi saamiseks numbril 4008 800 008. 4. Asetage hambahari korralikult laadijale. Kui kasutate laadimisalust, -patja või -klaasi, veenduge, et hambahari oleks asetatud laadija keskele. Hambahari toob kuuldavale kaks lühikest piiksatust või aku märgutuli süttib, kinnitades, et hambahari on laadijale õigesti asetatud.



Veenduge, et laadija poleks asetatud metallpinnale ega teiste laadijate lähedusse, sest see võib laadimise ajal põhjustada häireid. Kas teil on ikka hambaharjaga probleeme? Kui ükski neist nõuannetest ei aita, võib teie hambahari olla sisemiselt kahjustatud. Soovitame teil taotleda hambaharja parandamist või vahetamist.