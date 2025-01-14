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Tootmine lõpetatud
HX9917/88
HX992W
Hambaarstide poolt soovitatud Sonic tehnoloogiaga hambaharja bränd kogu maailmas
Eemaldab kuni 20x rohkem kattu*
Kuni 15x tervemad igemed**
Visuaalne surveandur
4 režiimi ja 3 intensiivsust
Igaüks peseb hambaid erinevalt, seega disainisime selle harjapea mitme nurga all olevate harjastega, et hambakatu eemaldamine oleks õigel teel olenemata teie tehnikast. Meie All-in-One A3 harjapea tagab parima puhastuse ja eemaldab kuni 20x rohkem hambakattu, 15x tervemad igemed kuue nädalaga ja kuni 100% rohkem plekke vähem kui kahe päevaga võrreldes tavalise hambaharjaga.
Philips Sonicare’i hambaharjad puhastavad õrnalt, kuid tõhusalt teie hambaid ja igemeid kuni 62 000 harjaliigutusega. Sonicare Fluid Action toetab puhastust, juhtides vedeliku hammaste vahele ja mööda igemejoont.
Sellel Sonicare'i elektrilisel hambaharjal on all valgusrõngas, mis annab õrnalt märku, kui vajutate liiga tugevasti. Kui see süttib, vähendage survet, et Teie igemed püsiksid kaitstud.
4.6
5-st
113
Auhinnad
90%
soovitab seda toodet
Naerumees
14/01/2025
Eesti
Nutikaim viis oma naeratuse eest hoolitseda
Tõeliselt muljetavaldav elektriline hambahari, mis tagab erakordselt puhtad hambad ja tervislikumad igemed. Sonic tehnoloogia koos mitme puhastusrežiimi ja nutika rakendusega teeb suuhügieeni lihtsaks ja efektiivseks. Elegantne disain, laadimisklaas ja USB-reisikarp lisavad kasutusmugavust eriti kui reisid tihti. Investeering tasub end ära suurepäraste tulemuste ja luksusliku kasutuskogemusega. Soovitan soojalt!
Positiivsed omadused
AI mis annab märku kuidas tuleb õigesti harjata
Negatiivsed omadused
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See arvustus tehti tootele DiamondClean Smart HX9917/89 Laetav hambahari
See arvustus tehti tootele DiamondClean Smart HX9917/89 Laetav hambahari
RayEE
21/03/2023
Eesti
Väga hea hambahari
Väga hea hambahari, 3 režimi, näitab millal on vaja vahetada otsik, akkunäidik. Komplektis on väga mugav laadimis dokk.
Positiivsed omadused
Hamabahari
Negatiivsed omadused
Ei ole sinises värvis
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Laetav hambahari
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Laetav hambahari
$RoM$
21/03/2023
Eesti
Ideaalne
Väga hea mugav ja võimas hambahari.Soovitan kõigile
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Laetav hambahari
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Laetav hambahari
Võrreldes käsihambaharjaga.
6 nädala jooksul võrreldes tavalise hambaharjaga.
vähem kui 2 päevaga võrreldes tavalise hambaharjaga.