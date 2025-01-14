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  • Täielik suuhooldus
  • Täielik suuhooldus
  • Täielik suuhooldus
  • Täielik suuhooldus
  • Täielik suuhooldus
  • Täielik suuhooldus
  • Täielik suuhooldus
  • Täielik suuhooldus
  • Täielik suuhooldus
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Tootmine lõpetatud

Philips Sonicare DiamondClean SmartLaetav hambahari

HX9917/89

HX992B

4.6
| (113) Auhinnad | 90% soovitab seda toodet

Saadaval

Must
Must
Valge
Valge
Täielik suuhooldus
DiamondClean Smart on meie parim hambahari kogu suu eest hoolitsemiseks. Neli jõulist harjapead puhastavad suu tervise tagamiseks kogu suud ja meie tehnoloogia Smart Sensor annab teile isikustatud tagasisidet ja juhiseid.
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Hambaarstide poolt soovitatud Sonic tehnoloogiaga hambaharja bränd kogu maailmas

Eemaldab õrnalt kuni 20× rohkem hambakattu*

Täielik suuhooldus

  • Eemaldab kuni 20x rohkem kattu*

  • Kuni 15x tervemad igemed**

  • Visuaalne surveandur

  • 4 režiimi ja 3 intensiivsust

20 korda tõhusam hambakatu vastu*, õrn igemetele

20 korda tõhusam hambakatu vastu*, õrn igemetele

Igaüks peseb hambaid erinevalt, seega disainisime selle harjapea mitme nurga all olevate harjastega, et hambakatu eemaldamine oleks õigel teel olenemata teie tehnikast. Meie All-in-One A3 harjapea tagab parima puhastuse ja eemaldab kuni 20 korda rohkem hambakattu, 15 korda tervemad igemed kuue nädalaga ja kuni 100% vähem plekke kõigest kahe päevaga võrreldes tavalise hambaharjaga.

Sonicare Fluid Action

Sonicare Fluid Action

Philips Sonicare’i hambaharjad puhastavad õrnalt, kuid tõhusalt Teie hambaid ja igemeid kuni 62 000 harjaliigutusega. Sonicare Fluid Action toetab puhastust, juhtides vedeliku hammaste vahele ja mööda igemejoont.

Aidake kaitsta oma igemeid meie surveanduriga

Aidake kaitsta oma igemeid meie surveanduriga

Sellel Sonicare'i elektrilisel hambaharjal on all valgusrõngas, mis annab õrnalt märku, kui vajutate liiga kõvasti. Kui see süttib, vajutage veidi õrnemalt, et teie igemed püsiksid kaitstud.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.6

5-st

113

Auhinnad

90%

soovitab seda toodet

14/01/2025

Eesti

Eesti

Nutikaim viis oma naeratuse eest hoolitseda

Tõeliselt muljetavaldav elektriline hambahari, mis tagab erakordselt puhtad hambad ja tervislikumad igemed. Sonic tehnoloogia koos mitme puhastusrežiimi ja nutika rakendusega teeb suuhügieeni lihtsaks ja efektiivseks. Elegantne disain, laadimisklaas ja USB-reisikarp lisavad kasutusmugavust eriti kui reisid tihti. Investeering tasub end ära suurepäraste tulemuste ja luksusliku kasutuskogemusega. Soovitan soojalt!

Positiivsed omadused

AI mis annab märku kuidas tuleb õigesti harjata

Negatiivsed omadused

-

See arvustus tehti tootele DiamondClean Smart HX9917/89 Laetav hambahari

See arvustus tehti tootele DiamondClean Smart HX9917/89 Laetav hambahari

21/03/2023

Eesti

Eesti

Väga hea hambahari

Väga hea hambahari, 3 režimi, näitab millal on vaja vahetada otsik, akkunäidik. Komplektis on väga mugav laadimis dokk.

Positiivsed omadused

Hamabahari

Negatiivsed omadused

Ei ole sinises värvis

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Laetav hambahari

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Laetav hambahari

21/03/2023

Eesti

Eesti

Ideaalne

Väga hea mugav ja võimas hambahari.Soovitan kõigile

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Laetav hambahari

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Laetav hambahari

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Lahtiütlused

  1. Võrreldes käsihambaharjaga.

  2. 6 nädala jooksul võrreldes tavalise hambaharjaga.

  3. vähem kui 2 päevaga võrreldes tavalise hambaharjaga.