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Philips Sonicare DiamondClean Smart Laetav hambahari
Tootmine lõpetatud
Tugi
HX9917/89
HX992B
Saadaval
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Data Act Document
Ühendkuningriigi vastavusdeklaratsioon - English (US)
Kõik (7)
Mida näitavad minu Sonicare'i hambaharja aku olekutuled?
Kuidas harjamisjuhised Sonicare'i rakenduses toimivad?
Kas ma saan Sonicare'i rakendust sünkroonida rakendusega Apple Health?
Millised seadmed ühilduvad rakendusega Sonicare App / Sonicare for Kids App?
Kuidas saan registreerida oma Sonicare'i hambaharja?
Minu harjapead on raske kinnitada või eemaldada.
Mu Sonicare'i hambahari ei vibreeri
Minu Sonicare'i hambahari vibreerib vähem kui varem
Minu Sonicare'i hambahari vibreerib liiga jõuliselt
Mu Sonicare'i hambahari ei lae
Minu Sonicare’i hambahari tekitab märkimisväärset müra
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