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NA331/00
Toiduvalmistusaken
Tehnoloogia RapidAir Plus
16 küpsetusfunktsiooni ühes seadmes
Aja ja energia säästmiseks
Nautige kuni 90% väiksema rasvasisaldusega* hõrku toitu. Ainulaadse tähekujulise disainiga patenteeritud tehnoloogia RapidAir Plus paneb kuuma õhu kiiremini ringlema ümber ja läbi toidu**, valmistades nii seest kui ka väljast ühtlaselt küpsenud maitsvaid koduseid roogi.
Lõpetage mõistatamine. Saate toidu valmimist vaadata ja näha, kui see on täiuslikult küps. Loodud stiilseks toiduvalmistamiseks.
Kuni 40% liigset rasva tilgub toidult maha ja tulemuseks on tervislikumad ja maitserohked road***. Korv hoiab toidu valmimise ajal alusele kogunenud rasvast eraldi.
Arvustused
Võrreldes tavalises fritüüris valmistatud friikartulitega
vs Philips Airfryerid tehnoloogiaga RapidAir
Kanakoib: kuni 40% vähem rasva kui toorelt
Retseptide arv võib riigiti erineda
Protsendid, mis põhinevad ettevõttesisestel laborimõõtmistel seadme Philips Airfryer puhul; küpsetades ühe kanafilee (õhkfritüüri seadistus 160 °C ilma eelsoojenduseta) või lõhefilee (õhkfritüüri seadistus 200 °C ilma eelsoojenduseta), võrreldes A-klassi ahju kasutamisega. Täpsed protsendid võivad erineda olenevalt tootest.
MetrixLabi test Philipsi 3000 seeria Airfryeri 30 olemasoleva kasutajaga, juuli 2024