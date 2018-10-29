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NA350/03
Loodud teie eineid tasakaalustama
Unustage kõrvetatud või alaküpsetatud road. Meie patenteeritud disain optimeerib kuumuse ringlust, et mitte kuumutada vaid toidu ümbert, vaid ka toidu seest, ning tagada parimad tulemused: krõbe, mahlane ja ühtlaselt küpsetatud toit igal korral.
Kahe sahtliga õhkfritüürid: suur sahtel sobib täiuslikult pearoogade, friikartulite ja teie teiste lemmikroogade jaoks. Kasutage väiksemat sahtlit lisandite, köögiviljade ja suupistete jaoks.
Valmistage tervele perele hommikusöök vaid ühe korraga. Õppige, kuidas valmistada tervislik hommikusöök, mis koosneb pošeeritud munadest, röstsaiast, vorstikestest ja köögiviljadest.
Arvustused
Võrreldes tavalises fritüüris valmistatud friikartulitega.
Katse sooritati vorstidega vasakpoolses korvis, mida võrreldi tavalise konvektsioonahjuga.
Katse sooritati vorstidega vasakpoolses korvis, mida võrreldi tavalise konvektsioonahjuga.