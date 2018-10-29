Loodud tasakaalustama teie eineid vastavalt teie maitsele

Seeria 3000 kahe korviga Philips Airfryer tagab selle, et kaks toitu on samaaegselt kuumad ja valmis. Nautige maitsvat ja tervislikku toiduvalmistamist kogu perele põhiroogade jaoks mõeldud suure sahtli abil ja lisandite või ühe inimese eine jaoks mõeldud väiksema sahtli abil.