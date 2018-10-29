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  • Loodud tasakaalustama teie eineid vastavalt teie maitsele
  • Loodud tasakaalustama teie eineid vastavalt teie maitsele
  • Loodud tasakaalustama teie eineid vastavalt teie maitsele
  • Loodud tasakaalustama teie eineid vastavalt teie maitsele
  • Loodud tasakaalustama teie eineid vastavalt teie maitsele
  • Loodud tasakaalustama teie eineid vastavalt teie maitsele

3000 seeriaDual Basket Airfryer

NA350/03

Loodud tasakaalustama teie eineid vastavalt teie maitsele
Seeria 3000 kahe korviga Philips Airfryer tagab selle, et kaks toitu on samaaegselt kuumad ja valmis. Nautige maitsvat ja tervislikku toiduvalmistamist kogu perele põhiroogade jaoks mõeldud suure sahtli abil ja lisandite või ühe inimese eine jaoks mõeldud väiksema sahtli abil.
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Alati krõbe, õrn ja ühtlaselt küpsenud

Loodud tasakaalustama teie eineid vastavalt teie maitsele

  • Loodud teie eineid tasakaalustama

Krõbe, mahlane ja ühtlaselt küpsetatud tänu Rapid Air Plusi tehnoloogiale

Krõbe, mahlane ja ühtlaselt küpsetatud tänu Rapid Air Plusi tehnoloogiale

Unustage kõrvetatud või alaküpsetatud road. Meie patenteeritud disain optimeerib kuumuse ringlust, et mitte kuumutada vaid toidu ümbert, vaid ka toidu seest, ning tagada parimad tulemused: krõbe, mahlane ja ühtlaselt küpsetatud toit igal korral.

Kaks sahtlit ja kaks suurust mis tahes toidu valmistamiseks

Kaks sahtlit ja kaks suurust mis tahes toidu valmistamiseks

Kahe sahtliga õhkfritüürid: suur sahtel sobib täiuslikult pearoogade, friikartulite ja teie teiste lemmikroogade jaoks. Kasutage väiksemat sahtlit lisandite, köögiviljade ja suupistete jaoks.

Korraga kuni neli röstsaia ja muna.

Valmistage tervele perele hommikusöök vaid ühe korraga. Õppige, kuidas valmistada tervislik hommikusöök, mis koosneb pošeeritud munadest, röstsaiast, vorstikestest ja köögiviljadest.

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Lahtiütlused

  1. Võrreldes tavalises fritüüris valmistatud friikartulitega.

  2. Katse sooritati vorstidega vasakpoolses korvis, mida võrreldi tavalise konvektsioonahjuga.

  3. Katse sooritati vorstidega vasakpoolses korvis, mida võrreldi tavalise konvektsioonahjuga.