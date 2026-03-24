10% allahindlust esimesel tellimusel
30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
E-pood
Toiduvalmistamine
Kõik seeriad
3000 seeria Dual Basket Airfryer
Tugi
NA350/03
Mine e-poodi
Logige sisse või looge konto
Teil on kohe juurdepääs käsiraamatutele, kohandatud tugiteenustele ja muule. Lisaks on see kiire ja lihtne.
UK Declaration of Conformity
NA35x Quick Start Guide
Lisatarvik Airfryer 6.2L jaoksGrillimiskomplekt
Tarv. õhkfritüürile 6,2 l, 8,3 l ja 9 l2-tasandiline toiduvalmistamise komplekt
Tarv. õhkfritüürile 6,2 l, 8,3 l ja 9 lHommikusöögikomplekt
3,2 ja 4,2 l Airfryeri tarvikGrillimiskomplekt
Küpsetustarvik 2.0LXL Airfryerile
Philipsiga ühenduse võtmine
Meil on hea meel teid siin aidata