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  • Kõik maitsenüansid ilma vaevata
  • Kõik maitsenüansid ilma vaevata
  • Kõik maitsenüansid ilma vaevata
  • Kõik maitsenüansid ilma vaevata
  • Kõik maitsenüansid ilma vaevata
  • Kõik maitsenüansid ilma vaevata
  • Kõik maitsenüansid ilma vaevata
  • Kõik maitsenüansid ilma vaevata
  • Kõik maitsenüansid ilma vaevata
  • Kõik maitsenüansid ilma vaevata

1000 seeriaAirfryer 1000 seeria 6.2L

NA130/00

3
| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet
Kõik maitsenüansid ilma vaevata
Väljast krõbe, seest õrn. Ainulaadne RapidAiri tehnoloogia säästab nii aega kui ka energiat, tegemata maitses järeleandmisi. Valige lihtsalt aeg ja temperatuur ning vähem kui 15 minuti pärast saate nautida maitsvaid tervislikke kõrvalroogi ja suupisteid.
Kuva kõik eelised

Maitsev ja krõbe tänu RapidAiri tehnoloogiale

Kõik maitsenüansid ilma vaevata

  • Lihtne kasutada

  • Aja ja energia säästmiseks

  • Vähem õli

  • Reguleeritav aeg ja temperatuur

Nautige maitsvat toitu kuni 90% vähema rasvaga*

Nautige maitsvat toitu kuni 90% vähema rasvaga*

Nüüd on teil võimalik teha maitsvaid toite ilma süüd tundmata, sest tervislike toitude valmistamiseks ei pea peaaegu üldse õli lisama, kuid toidu maitset see ei mõjuta.

12 küpsetusviisi ühes käepärases seadmes

12 küpsetusviisi ühes käepärases seadmes

Frittige õhuga, küpsetage, grillige ja kasutage muid funktsioone. Reguleerige 12 erineva küpsetusviisi jaoks hõlpsalt aega ja temperatuuri, sealhulgas on võimalik kasutada kiire ülessoojendamise, sulatamise ja veetustamise funktsioone.

Teie Airfryeri jaoks kohandatud hõrgutavad retseptid meie HomeID rakenduses

Teie Airfryeri jaoks kohandatud hõrgutavad retseptid meie HomeID rakenduses

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Tehnilised andmed

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Arvustused

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3.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

5
4
2
1

21/07/2026

България

България

Плюсове и минуси - PHILIPS NA130/00 AIR

+Закупих уреда преди 2 седмици. Доволен съм за сега от мощността и бързината на приготвяне на продуктите. Не се налага да включвам голямата фурна и да чакам 20 минутки да загрее за две парчета месо и шепа картофки. -Това от което съм недоволен; Дами и господа от Филипс, как е възможно уред произведен и закупен през 2026 година да няма дори една светлинка да свети че работи? Когато е по шумно в помещението се налага да слагам ръка зад уреда да усетя дали работи или не. Покритието на решетката е по добро от покритието на кошницата в която постоянно залепва и загаря нещо. Мие се трудно поради извитото дъно. Отворите на решетката са големи и при печене на бланширани картофки, част от тях падат долу в кошницата. Дано съ би полезен с мнението си.

Positiivsed omadused

Мощен с голяма кошница

Negatiivsed omadused

Липса на индикатор че работи. Залепващо покритие на кошницата. Големи отвори на решетката.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серия 1000 NA130/00 Airfryer от серия 1000, 6,2 l

Date of Use 2026-07-20

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серия 1000 NA130/00 Airfryer от серия 1000, 6,2 l

Date of Use 2026-07-20

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Võrreldes tavalises fritüüris valmistatud friikartulitega.

  2. NutriU kasutajate seas korraldatud küsitlus, 6000 vastajat, 2021.

  3. Keskmised protsendid, mis põhinevad ettevõttesisestel laborimõõtmistel seadme Philips Airfryer puhul; küpsetades ühe kana- (õhkfritüüri seadistus 160 °C ilma eelsoojenduseta) või lõhefilee (õhkfritüüri seadistus 200 °C ilma eelsoojenduseta) võrreldes A-klassi ahjuga.