30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Lihtne kasutada
Aja ja energia säästmiseks
Vähem õli
Reguleeritav aeg ja temperatuur
Nüüd on teil võimalik teha maitsvaid toite ilma süüd tundmata, sest tervislike toitude valmistamiseks ei pea peaaegu üldse õli lisama, kuid toidu maitset see ei mõjuta.
Frittige õhuga, küpsetage, grillige ja kasutage muid funktsioone. Reguleerige 12 erineva küpsetusviisi jaoks hõlpsalt aega ja temperatuuri, sealhulgas on võimalik kasutada kiire ülessoojendamise, sulatamise ja veetustamise funktsioone.
Avastage Airfryeri jaoks mõeldud tuhandeid tasuta retsepte ja spetsiifilisi seadistusi. 93% kasutajatest leiavad, et HomeID rakendus muudab küpsetamise lihtsamaks.**
3.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
21/07/2026
България
Плюсове и минуси - PHILIPS NA130/00 AIR
+Закупих уреда преди 2 седмици. Доволен съм за сега от мощността и бързината на приготвяне на продуктите. Не се налага да включвам голямата фурна и да чакам 20 минутки да загрее за две парчета месо и шепа картофки. -Това от което съм недоволен; Дами и господа от Филипс, как е възможно уред произведен и закупен през 2026 година да няма дори една светлинка да свети че работи? Когато е по шумно в помещението се налага да слагам ръка зад уреда да усетя дали работи или не. Покритието на решетката е по добро от покритието на кошницата в която постоянно залепва и загаря нещо. Мие се трудно поради извитото дъно. Отворите на решетката са големи и при печене на бланширани картофки, част от тях падат долу в кошницата. Дано съ би полезен с мнението си.
Positiivsed omadused
Мощен с голяма кошница
Negatiivsed omadused
Липса на индикатор че работи. Залепващо покритие на кошницата. Големи отвори на решетката.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серия 1000 NA130/00 Airfryer от серия 1000, 6,2 l
Date of Use 2026-07-20
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серия 1000 NA130/00 Airfryer от серия 1000, 6,2 l
Date of Use 2026-07-20
Võrreldes tavalises fritüüris valmistatud friikartulitega.
NutriU kasutajate seas korraldatud küsitlus, 6000 vastajat, 2021.
Keskmised protsendid, mis põhinevad ettevõttesisestel laborimõõtmistel seadme Philips Airfryer puhul; küpsetades ühe kana- (õhkfritüüri seadistus 160 °C ilma eelsoojenduseta) või lõhefilee (õhkfritüüri seadistus 200 °C ilma eelsoojenduseta) võrreldes A-klassi ahjuga.