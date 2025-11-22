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  • Nautige särinat ja mitmekülgseid maitseid
  • Nautige särinat ja mitmekülgseid maitseid
  • Nautige särinat ja mitmekülgseid maitseid
  • Nautige särinat ja mitmekülgseid maitseid
  • Nautige särinat ja mitmekülgseid maitseid
  • Nautige särinat ja mitmekülgseid maitseid
  • Nautige särinat ja mitmekülgseid maitseid
  • Nautige särinat ja mitmekülgseid maitseid
  • Nautige särinat ja mitmekülgseid maitseid
  • Nautige särinat ja mitmekülgseid maitseid
  • Nautige särinat ja mitmekülgseid maitseid
  • Nautige särinat ja mitmekülgseid maitseid

3000 seeriaAirfryer 7.2L

NA342/00

5
| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Nautige särinat ja mitmekülgseid maitseid
Ärge piirduge praadimisega, vaid kasutage 16 funktsiooni kiirküpsetusest mitmetunnise hautamiseni. Isuäratavad läbinisti kodused toidud mõne lihtsa sammuga. Lisaks näete läbi stiilse akna, kui kõik on täiuslikult valmis, krõbe ja õrn.
Kuva kõik eelised

Alati krõbe, õrn ja ühtlaselt küpsenud

Nautige särinat ja mitmekülgseid maitseid

  • Toiduvalmistusaken

  • Tehnoloogia RapidAir Plus

  • 16 küpsetusfunktsiooni ühes seadmes

  • Aja ja energia säästmiseks

Kiire ja ühtlane küpsetamine tehnoloogiaga RapidAir Plus

Kiire ja ühtlane küpsetamine tehnoloogiaga RapidAir Plus

Patenteeritud ainulaadse tähekujulise struktuuriga tehnoloogia RapidAir Plus paneb kuuma õhu kiiremini ümber toidu ja läbi selle ringlema, tagades ühtlase küpsemise nii seest kui väljast hõrgu koduse toidu jaoks 30% kiiremini*

Stiilne toiduvalmistusaken lubab toidul silma peal hoida

Stiilne toiduvalmistusaken lubab toidul silma peal hoida

Lõpetage mõistatamine. Saate toidu valmimist vaadata ja näha, kui see on täiuslikult küps. Loodud stiilseks toiduvalmistamiseks.

Eraldage rasv ja jätke see korvi.

Eraldage rasv ja jätke see korvi.

Kuni 40% liigset rasva tilgub toidult maha ja tulemuseks on tervislikumad ja maitserohked road***. Korv hoiab toidu valmimise ajal alusele kogunenud rasvast eraldi.

Tehnilised andmed

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Osad ja tarvikud

Arvustused

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5.0

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

22/11/2025

България

България

Уникален.Голямо удобство. Бързо лесно,вкусно и най важното здравословно.

See arvustus tehti tootele Серия 3000 NA342/00 Airfryer 7,2 l

See arvustus tehti tootele Серия 3000 NA342/00 Airfryer 7,2 l

03/11/2024

България

България

Новият Шеф готвач вкъщи

До сега не бяхме ползвали подобен продукт, но вече е неизменен помощник в нашата кухня. От хрупкави и здравословни картофки до сочна и вкусна пържола, бърза закуска, печива, замразени храни, но и сушене на плодове (любимата функция, която използваме). Препоръчвам!

Positiivsed omadused

Тиха работа, бързина, здравословно приготвена храна

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серия 3000 NA342/00 Airfryer 7,2 l

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серия 3000 NA342/00 Airfryer 7,2 l

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Võrreldes tavalises fritüüris valmistatud friikartulitega

  2. vs Philips Airfryerid tehnoloogiaga RapidAir

  3. Kanakoib: kuni 40% vähem rasva kui toorelt

  4. Retseptide arv võib riigiti erineda

  5. Protsendid, mis põhinevad ettevõttesisestel laborimõõtmistel seadme Philips Airfryer puhul; küpsetades ühe kanafilee (õhkfritüüri seadistus 160 °C ilma eelsoojenduseta) või lõhefilee (õhkfritüüri seadistus 200 °C ilma eelsoojenduseta), võrreldes A-klassi ahju kasutamisega. Täpsed protsendid võivad erineda olenevalt tootest.

  6. MetrixLabi test Philipsi 3000 seeria Airfryeri 30 olemasoleva kasutajaga, juuli 2024