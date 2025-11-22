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Toiduvalmistusaken
Tehnoloogia RapidAir Plus
16 küpsetusfunktsiooni ühes seadmes
Aja ja energia säästmiseks
Patenteeritud ainulaadse tähekujulise struktuuriga tehnoloogia RapidAir Plus paneb kuuma õhu kiiremini ümber toidu ja läbi selle ringlema, tagades ühtlase küpsemise nii seest kui väljast hõrgu koduse toidu jaoks 30% kiiremini*
Lõpetage mõistatamine. Saate toidu valmimist vaadata ja näha, kui see on täiuslikult küps. Loodud stiilseks toiduvalmistamiseks.
Kuni 40% liigset rasva tilgub toidult maha ja tulemuseks on tervislikumad ja maitserohked road***. Korv hoiab toidu valmimise ajal alusele kogunenud rasvast eraldi.
5.0
5-st
2
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Мери79
22/11/2025
България
Уникален.Голямо удобство. Бързо лесно,вкусно и най важното здравословно.
See arvustus tehti tootele Серия 3000 NA342/00 Airfryer 7,2 l
See arvustus tehti tootele Серия 3000 NA342/00 Airfryer 7,2 l
Hrissis
03/11/2024
България
Новият Шеф готвач вкъщи
До сега не бяхме ползвали подобен продукт, но вече е неизменен помощник в нашата кухня. От хрупкави и здравословни картофки до сочна и вкусна пържола, бърза закуска, печива, замразени храни, но и сушене на плодове (любимата функция, която използваме). Препоръчвам!
Positiivsed omadused
Тиха работа, бързина, здравословно приготвена храна
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серия 3000 NA342/00 Airfryer 7,2 l
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серия 3000 NA342/00 Airfryer 7,2 l
Võrreldes tavalises fritüüris valmistatud friikartulitega
vs Philips Airfryerid tehnoloogiaga RapidAir
Kanakoib: kuni 40% vähem rasva kui toorelt
Retseptide arv võib riigiti erineda
Protsendid, mis põhinevad ettevõttesisestel laborimõõtmistel seadme Philips Airfryer puhul; küpsetades ühe kanafilee (õhkfritüüri seadistus 160 °C ilma eelsoojenduseta) või lõhefilee (õhkfritüüri seadistus 200 °C ilma eelsoojenduseta), võrreldes A-klassi ahju kasutamisega. Täpsed protsendid võivad erineda olenevalt tootest.
MetrixLabi test Philipsi 3000 seeria Airfryeri 30 olemasoleva kasutajaga, juuli 2024