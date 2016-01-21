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  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
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  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut

Tootmine lõpetatud

Shaver series 3000pardel

PT723/16

4.5
| (335) Auhinnad | 96% soovitab seda toodet
ComfortCut
Philipsi PowerTouch lisab teie hommikule võimsust. Sisestage see seinakontakti ja teil ei saa kunagi energia otsa. ComfortCuti terade süsteem raseerib mugavamalt. PowerTouchi abil möödub hommikune rutiin nagu linnutiivul.
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kaubamärk maailmas elektriliste pardlite kategoorias1

Mugav kiire raseerimine

ComfortCut

  • ComfortCuti painduvad raseerimispead

  • 45 min juhtmeta kasut. / 8 h laadimist

ComfortCuti lõiketerad libisevad õrnalt siledaks ja nahalähedaseks raseerimiseks

ComfortCuti lõiketerad libisevad õrnalt siledaks ja nahalähedaseks raseerimiseks

Ümarate äärtega ComfortCuti lõiketerad libisevad sujuvalt teie nahal, mistõttu on alati tagatud nahalähedane ja mugav raseerimine.

Flex & Float kohandub näo ja kaela kumerustega

Flex & Float kohandub näo ja kaela kumerustega

Siledaks raseerimiseks kohandub automaatselt näo ja kaela iga kumerusega.

45+ raseerimisminutit, 8-tunnine laadimine

45+ raseerimisminutit, 8-tunnine laadimine

Energiasäästlik ja võimas liitium-ioonaku tagab rohkem raseerimiskordi ühe laadimise järel. Teile on tagatud 45+ minutit raseerimist - umbes 15 raseerimiskorda - kaheksatunnise laadimise järel. Ühendage seade kolmeks minutiks vooluvõrku ja teil on piisavalt toidet üheks raseerimiskorraks.

Tehnilised andmed

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Osad ja tarvikud

    • SH50

    SH50
    Asendusterad

    SH50/50
    • MultiPrecisioni lõiketerad
    • Sobib S5000 seeriale ümara kujuga
    • Sobib S6000 seeriale ümara kujuga

Arvustused

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4.5

5-st

335

Auhinnad

96%

soovitab seda toodet

21/01/2016

Eesti

Eesti

Kinnitatud ostja

Eeskujulik masin

Lahendus on väga viimistletud ja käepärane, tõeline tipptehnoloogia.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ6927/16 pardel

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ6927/16 pardel

11/01/2015

Eesti

Eesti

väga hea

töötab hästi, mugav , kerge ja juhtmevaba. ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 PT731/16 pardel

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 PT731/16 pardel

23/09/2015

Lietuva

Lietuva

Skutimasis tapo itin greitas ir patogus

Aštrūs peiliukai, patogiai priglundanti galvutė, dvejų metų garantija ir patraukli kaina - niekada netikėjau, kad tai suderinama (y)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ6946/16 Sauso skutimo barzdaskutė

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ6946/16 Sauso skutimo barzdaskutė

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris. 