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OneBlade: trimmib, viimistleb, raseerib
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OneBlade 360 with Connectivity Nägu + keha
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QP4631/65
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User Manual- Philips OneBlade
Manual interactivo en línea
Data Act Document
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Kuidas tuleb Philips OneBlade’i puhastada?
Kuidas tühistada oma OneBlade Clubi tera asendamise kava?
Kas ma saan reisida Philipsi hooldus- või ilutootega?
Millal ma peaksin oma Philipsi OneBlade'i tera vahetama?
Kas võin kasutada oma Philipsi OneBlade'i märjalt või kuivalt?
OneBlade360 asenduslõiketera
HQ87 USB seinaadapter
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