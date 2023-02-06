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  • Kiire ja puhas raseerimine
  • Kiire ja puhas raseerimine
  • Kiire ja puhas raseerimine
  • Kiire ja puhas raseerimine
  • Kiire ja puhas raseerimine
  • Kiire ja puhas raseerimine
  • Kiire ja puhas raseerimine
  • Kiire ja puhas raseerimine
  • Kiire ja puhas raseerimine
  • Kiire ja puhas raseerimine
  • Kiire ja puhas raseerimine
  • Kiire ja puhas raseerimine
  • Kiire ja puhas raseerimine
  • Kiire ja puhas raseerimine
  • Kiire ja puhas raseerimine
  • Kiire ja puhas raseerimine
  • Kiire ja puhas raseerimine
  • Kiire ja puhas raseerimine
  • Kiire ja puhas raseerimine
  • Kiire ja puhas raseerimine

Seeria 1000 pardelElektriline pardel

S1142/00

4.6
| (618) Auhinnad | 93% soovitab seda toodet
Kiire ja puhas raseerimine
Philipsi pardlite seeria 1000 elektrilised pardlid tagavad kiire ja puhta raseerimise. 27 iseterituvat PowerCut tera ja täielik pestavus muudavad pardli lihtsasti ja mugavalt kasutatavaks.
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kaubamärk maailmas elektriliste pardlite kategoorias1

Kiire ja puhas raseerimine

  • PowerCut lõiketerad

  • 4D painduvad raseerimispead

  • Ühe puudutusega avatav

PowerCuti lõiketerad, et saada ühtlast ja siledat raseerimist

PowerCuti lõiketerad, et saada ühtlast ja siledat raseerimist

27 iseterituvat lõiketera lõikavad ühtlaselt iga karva otse nahapinna kõrguse kohalt, et saada iga kord siledat ja ühtlast viimistlust. Meie iseterituvad lõiketerad jäävad 2 aastaks justkui uuteks.

4D painduvad raseerimispead järgivad teie näokontuure ja tagavad mugava raseerimise

4D painduvad raseerimispead järgivad teie näokontuure ja tagavad mugava raseerimise

Liikuvad lõikepead painduvad neljas suunas, et säilitada nahaga ühtlane kontakt ning kaitsta seda sisselõigete eest.

Sobib pea raseerimiseks

Sobib pea raseerimiseks

Pardel on kujundatud mitmekülgse lahendusena, mis võimaldab teil enesekindlalt raseerida nii oma nägu kui ka pead

Tehnilised andmed

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Osad ja tarvikud

    • SH30

    SH30
    Asendusterad

    SH30/50
    • ComfortCut lõiketerad
    • Sobib S1000, S2000 ja S3000 seeriaga
    • Sobib S5000 seeria ümara kujuga

    HQ87 USB seinaadapter

    CP0909/01
    • Naiste raseerimisaparaadid 8000/6000
    • Kõik-ühes piirlid 9000/7000/5000
    • Pardlid 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 2 kontakti ja 7,5-vatise võimsusega adapter sobib Euroopa Liidu riikide jaoks

Arvustused

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4.6

5-st

618

Auhinnad

93%

soovitab seda toodet

06/02/2023

Eesti

Eesti

Hind hea, kvaliteet väga hea

Lihtne ning mugav kasutada. Aku kestab väga hästi ning masin teeb enda tööd hästi.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 1000 S1332/41 Kuivkasutusega pardel, Series 1000

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 1000 S1332/41 Kuivkasutusega pardel, Series 1000

07/01/2026

Latvija

Latvija

Kinnitatud ostja

Labs produkts!

Ar produktu esmu apmierināt un to ieteiktu arī citiem.

Positiivsed omadused

Viss labi

Negatiivsed omadused

Nekas

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver 1000 Series S1142/00 Elektriskais skuveklis

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver 1000 Series S1142/00 Elektriskais skuveklis

25/11/2025

Latvija

Latvija

Kinnitatud ostja

Perfekti.

Tas ko es gaidīju - tiešām perfekta skūšanās bez ādas kairinājuma. Strādā lieliski.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver 3000X Series X3003/00 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver 3000X Series X3003/00 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris. 