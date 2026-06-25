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S1142/00

Seeria 1000 pardel Elektriline pardel

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

Ühendkuningriigi vastavusdeklaratsioon - English (US)

  • PDF fail, 45.4 kB
  • 10 May 2025

Kasutusjuhend

  • PDF fail, 971.7 kB
  • 18 June 2024

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Osad ja tarvikud

    • SH30

    SH30
    Asendusterad

    SH30/50
    • ComfortCut lõiketerad
    • Sobib S1000, S2000 ja S3000 seeriaga
    • Sobib S5000 seeria ümara kujuga

    HQ87 USB seinaadapter

    CP0909/01
    • Naiste raseerimisaparaadid 8000/6000
    • Kõik-ühes piirlid 9000/7000/5000
    • Pardlid 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 2 kontakti ja 7,5-vatise võimsusega adapter sobib Euroopa Liidu riikide jaoks

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