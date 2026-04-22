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  • Puhas ja mugav raseerimine
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  • Puhas ja mugav raseerimine
  • Puhas ja mugav raseerimine
  • Puhas ja mugav raseerimine
  • Puhas ja mugav raseerimine
  • Puhas ja mugav raseerimine
  • Puhas ja mugav raseerimine
  • Puhas ja mugav raseerimine
  • Puhas ja mugav raseerimine
  • Puhas ja mugav raseerimine
  • Puhas ja mugav raseerimine
  • Puhas ja mugav raseerimine
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Puhas ja mugav raseerimine
  • Puhas ja mugav raseerimine
  • Puhas ja mugav raseerimine
  • Puhas ja mugav raseerimine
  • Puhas ja mugav raseerimine
  • Puhas ja mugav raseerimine
  • Puhas ja mugav raseerimine
  • Puhas ja mugav raseerimine
  • Puhas ja mugav raseerimine
  • Puhas ja mugav raseerimine

Tootmine lõpetatud

Shaver series 3000Märg- ja kuivkasutusega pardel, Series 3000

S3333/54

4.7
| (429) Auhinnad | 94% soovitab seda toodet
Puhas ja mugav raseerimine
Philips Shaver Series 3000 muudab raseerimise mugavaks. Selle 5D pöörlevad ja painduvad raseerimispead, PowerCuti terade süsteem ning märg- või kuivraseerimise funktsioon tagavad puhta ja mugava tulemuse.
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kaubamärk maailmas elektriliste pardlite kategoorias1

Puhas ja mugav raseerimine

  • 5D pöörlevad raseerimispead

  • PowerCuti lõiketerad

  • Reisikott

  • Laadimisalus

Järgib nahakontuure ja tagab täpse raseerimise

Järgib nahakontuure ja tagab täpse raseerimise

Philips 3000 pardlil on 5-suunaline raseerimispea, mis järgib teie näo ja kaela iga joont ning kumerust. See pardel lõikab igat karva otse nahapinnalt, tagades sileda ja ühtlase tulemuse.

Libiseb üle naha, jättes sileda ja ühtlase tulemuse

Libiseb üle naha, jättes sileda ja ühtlase tulemuse

Philipsi pardel tagab puhta ja mugava viimistluse. Selle 27 PowerCut tera lõikavad igat juuksekarva otse naha pinnalt, tagades iga kord ühtlase ja sileda raseerimise. 

Valige mugav kuiv- või värskendav märgraseerimine

Valige mugav kuiv- või värskendav märgraseerimine

Võite valida vastavalt oma eelistustele märg- või kuivraseerimise. Raseerige kuivalt või kasutage oma lemmikvahtu või -geeli värskendavaks märjalt raseerimiseks.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.7

5-st

429

Auhinnad

94%

soovitab seda toodet

22/04/2026

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Golarka

Bardzo dobry wybór. Maszynka goli dokładnie. Nie goliłem się jeszcze na mokro, więc trudno powiedzieć. Ogólnie ok.

See arvustus tehti tootele Golarka Seria 3000 S3242/12 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Date of Use 2026-04-03

See arvustus tehti tootele Golarka Seria 3000 S3242/12 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Date of Use 2026-04-03

23/09/2025

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Opinia

Podobnie jak poprzedni produkt firmy Philips,do tej pory sprawdza się świetnie !

See arvustus tehti tootele Golarka Seria 3000 S3143/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

See arvustus tehti tootele Golarka Seria 3000 S3143/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

06/09/2024

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Produkt spełnia moje oczekiwania

Do tej pory korzystałem ze starszego produktu firmy Philips 7300 series. Niestety ostrza są już wykorzystane. Nabyłem nowy Państwa produkt, który spełnia moje oczekiwania. Doskonale strzyże zarost. Dopasowuje się do obrysu twarzy.

Positiivsed omadused

bardzo dobre strzyżenie zarostu, dopasowywanie się do obrysu twarzy

Negatiivsed omadused

ciężar

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Golarka Seria 3000 S3244/12 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Golarka Seria 3000 S3244/12 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris. 