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Tootmine lõpetatud
MultiPrecision terade süsteem
5-suunalised Flex-otsakud
SmartClicki täppispiirel
Saavutage kiire ja nahalähedane raseerimine. Meie MultiPrecisioni terade süsteem tõstab üles ja lõikab maha kõik karvad ja järelejäänud habemetüüka ning seda vaid mõne tõmbega.
Sõltumatult 5 suunas liikuvad Flex-raseerimispead tagavad nahalähedase kontakti ja kiire raseerimise isegi kaelalt ja lõuajoonelt.
Lihtsalt avage raseerimispead ja loputage neid põhjalikult kraani all.
Auhinnad
4.5
5-st
629
Auhinnad
91%
soovitab seda toodet
eaare
06/05/2021
Eesti
Kinnitatud ostja
toodet on hea ja lihtne kasutada ja puhastada
meeldib see, et avamine/sulgemine ja puhastamine on lihtne ning töötulemus ka hea ja kiirelt saavutatav
Positiivsed omadused
efektiivne ja kiire
Negatiivsed omadused
ei tea
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 5000 S5530/06 Märg- ja kuivkasutusega pardel
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 5000 S5530/06 Märg- ja kuivkasutusega pardel
karvik
22/04/2021
Eesti
Kinnitatud ostja
Päris hea pardel
Ostsin selle oma isale ja talle meeldib. Mul endal on sisuliselt sama pardel.
Positiivsed omadused
Saab kasutada ka juhtmega.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 5000 S5110/06 pardel
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 5000 S5110/06 pardel
AK12
22/10/2019
Eesti
Suurepärane ja kiire
Kasutasin seda toodet kaitseväes teenides ning sain sellega hommikuti kiirelt ja mugavalt habeme aetud.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 5000 S5110/06 pardel
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 5000 S5110/06 pardel
Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris.