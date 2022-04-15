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Shaver series 5000 pardel
Tootmine lõpetatud
Tugi
S5100/06
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Kasutusjuhend
Kõik (11)
Kas ma saan oma Philipsi pardli akusid vahetada?
Millist vahtu või geeli ma oma Philipsi pardliga kasutada võin?
Kas ma võin oma Philipsi pardlit pärast iga raseerimist laadida?
Kuidas eemaldada Philipsi pardli raseerimispead?
Millal ma peaksin oma Philipsi puhastusjaama kasseti välja vahetama?
SH50Asendusterad
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