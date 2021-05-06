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  • Puhas, nahalähedane ja kiire raseerimine
  • Puhas, nahalähedane ja kiire raseerimine
  • Puhas, nahalähedane ja kiire raseerimine
  • Puhas, nahalähedane ja kiire raseerimine
  • Puhas, nahalähedane ja kiire raseerimine
  • Puhas, nahalähedane ja kiire raseerimine
  • Puhas, nahalähedane ja kiire raseerimine
  • Puhas, nahalähedane ja kiire raseerimine
  • Puhas, nahalähedane ja kiire raseerimine
  • Puhas, nahalähedane ja kiire raseerimine
  • Puhas, nahalähedane ja kiire raseerimine
  • Puhas, nahalähedane ja kiire raseerimine
  • Puhas, nahalähedane ja kiire raseerimine
  • Puhas, nahalähedane ja kiire raseerimine
  • Puhas, nahalähedane ja kiire raseerimine
  • Puhas, nahalähedane ja kiire raseerimine
  • Puhas, nahalähedane ja kiire raseerimine
  • Puhas, nahalähedane ja kiire raseerimine

Tootmine lõpetatud

Shaver series 5000Märg- ja kuivkasutusega pardel

S5550/44

4.5
| (629) Auhinnad | 91% soovitab seda toodet

2 auhinnad

Puhas, nahalähedane ja kiire raseerimine
Shaver Series 5000 muudab tänu MultiPrecision Blade Systemile ja täielikult pestavatele peadele teie hommikuse rutiini kiiremaks.
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kaubamärk maailmas elektriliste pardlite kategoorias1

Kaitseb 10× paremini kui tavapärane tera*

Puhas, nahalähedane ja kiire raseerimine

  • MultiPrecision terade süsteem

  • 5-suunalised Flex-otsakud

  • Täppis- ja ninakarvade piirel

Ümar pea libiseb naha kaitsmiseks sujuvalt mööda nahka

Ümar pea libiseb naha kaitsmiseks sujuvalt mööda nahka

Nahalähedane raseerimine ilma sisselõigeteta. Ümardatud peadega MultiPrecisioni terade süsteem libiseb sujuvalt, kaitstes teie nahka.

Mugav kuivraseerimine või värskendav märgraseerimine Aquatec'iga

Mugav kuivraseerimine või värskendav märgraseerimine Aquatec'iga

Valige, kuidas soovite raseerida. Tänu Aquatec Wet & Dry tihendile saate valida kiire ja mugava kuivraseerimise või geeli või vahuga märgraseerimise vahel, seda kas või duši all.

Raseerige ka kõige tihedamad habeme osad kiiresti 20% suurema võimsuse abil

Raseerige ka kõige tihedamad habeme osad kiiresti 20% suurema võimsuse abil

Aktiveerige 20% kiirem režiim Turbo+ Mode, et raseerida habeme tihedamaid osi veelgi kiiremini.

Tehnilised andmed

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Osad ja tarvikud

    • SH50

    SH50
    Asendusterad

    SH50/50
    • MultiPrecisioni lõiketerad
    • Sobib S5000 seeriale ümara kujuga
    • Sobib S6000 seeriale ümara kujuga

Auhinnad

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Arvustused

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4.5

5-st

629

Auhinnad

91%

soovitab seda toodet

06/05/2021

Eesti

Eesti

Kinnitatud ostja

toodet on hea ja lihtne kasutada ja puhastada

meeldib see, et avamine/sulgemine ja puhastamine on lihtne ning töötulemus ka hea ja kiirelt saavutatav

Positiivsed omadused

efektiivne ja kiire

Negatiivsed omadused

ei tea

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 5000 S5530/06 Märg- ja kuivkasutusega pardel

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 5000 S5530/06 Märg- ja kuivkasutusega pardel

22/04/2021

Eesti

Eesti

Kinnitatud ostja

Päris hea pardel

Ostsin selle oma isale ja talle meeldib. Mul endal on sisuliselt sama pardel.

Positiivsed omadused

Saab kasutada ka juhtmega.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 5000 S5110/06 pardel

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 5000 S5110/06 pardel

22/10/2019

Eesti

Eesti

Suurepärane ja kiire

Kasutasin seda toodet kaitseväes teenides ning sain sellega hommikuti kiirelt ja mugavalt habeme aetud.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 5000 S5110/06 pardel

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 5000 S5110/06 pardel

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Lahtiütlused

  1. Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris. 

  1. Kaitseb 10 korda paremini kui tavapärane tera - katsetatud Saksamaal 2015. aastal, pärast 21-päevast kohanemist.

  2. 20% lisavõimsust tavarežiimiga võrreldes