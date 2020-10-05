30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
SkinGlide’i rõngad
GentlePrecisionPRO lõiketerad
SmartClicki täppispiirel
Hõõrdumisvastaste mikroosakestega kaetud SkinGlide’i rõngad muudavad raseerimise mugavamaks. Tuhanded pisikesed läbipaistvad pallikesed vähendavad hõõrdumist, kui pardel nahaga kokku puutub. Pardel libiseb sujuvalt ja kaitseb nahka ärrituse eest.
Meie pardli raseerimispead liiguvad sujuvalt 5 suunas, jälgides kõiki näo- ja kaelakontuure. Kuna nahalähedaseks raseerimiseks piisab väiksemast survest, on nahaärrituse oht minimaalne.
Meie uues lõikamissüsteemis kasutatakse naha kaitsetehnoloogiat, mis lõikab ainult karvu, mitte nahka. V-kujulised lõiketerad suunavad sujuvaks raseerimiseks naha teradest eemale – seda isegi kolmepäevase habeme puhul.
Auhinnad
4.4
5-st
545
Auhinnad
88%
soovitab seda toodet
Msmissa17
05/10/2020
Eesti
Suurepärane
Sai kingitud mehele ja oleme väga rahul. Lihtne ja mugav kasutada, puhastada ning näeb imehea välja.
Positiivsed omadused
Hea välimus, lihtne ja mugav kasutada ja puhastada
Negatiivsed omadused
-
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 S7780/64 Märg- ja kuivkasutusega pardel
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 S7780/64 Märg- ja kuivkasutusega pardel
marek787
09/09/2018
Eesti
mugav ennast pügada
Pardel ei kitku karvu. Mugav puhastada - lihtsalt vee alt läbi ja puhas
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 S7370/12 Märg- ja kuivkasutusega pardel
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 S7370/12 Märg- ja kuivkasutusega pardel
Anti86
06/05/2017
Eesti
Kinnitatud ostja
Väga mugav ja käepärane
Hea vutlariga reisil kaasas kanda. Koduses kasutuses laadimis- ja hooldusdokk ülimugav.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 S7780/64 Märg- ja kuivkasutusega pardel
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 7000 S7780/64 Märg- ja kuivkasutusega pardel
Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris.
Philipsi toode nr 1 tundlikule nahahale - võrreldes teiste Philipsi raseerijatega