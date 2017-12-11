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  • Eriti väike ja kerge teie beebile
  • Eriti väike ja kerge teie beebile
  • Eriti väike ja kerge teie beebile
  • Eriti väike ja kerge teie beebile
  • Eriti väike ja kerge teie beebile
  • Eriti väike ja kerge teie beebile
  • Eriti väike ja kerge teie beebile
  • Eriti väike ja kerge teie beebile

Tootmine lõpetatud

Philips AventMinilutt

SCF151/01

4.7
| (38) Auhinnad | 97% soovitab seda toodet
Eriti väike ja kerge teie beebile
Philips Avent Mini lutid on mõeldud kuni 2-kuustele beebidele. Väike ja kerge ümbris ei puutu vastu vastusündinu nina. Meie ortodontiline kokkuvajuv lutt toetab teie beebi suu arengut.
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emade poolt soovitatud bränd üle maailma1

Sobib hästi teie vastsündinud beebile

Eriti väike ja kerge teie beebile

  • Sobib vastsündinule ideaalselt!

  • 0-2 kuud

  • Ortodontiline ja BPA-vaba

  • Kahene komplekt

Eriti väike ja kerge teie beebile

Eriti väike ja kerge teie beebile

Miniluti ümbris on eriti väike ja kerge ning mõeldud kuni 2-kuustele beebidele.

Soodustab suu loomulikku arengut

Soodustab suu loomulikku arengut

Meie silikoonist luti painduv nibuosa on sümmeetrilise kujuga, mis aitab beebi kasvades kaasa tema suulae, hammaste ja igemete arengule.

Valmistatud meie Ühendkuningriigis asuvas auhinnatud tehases

Valmistatud meie Ühendkuningriigis asuvas auhinnatud tehases

Võite olla kindel, et teie beebi mugavus on tagatud. See lutt on valmistatud meie Ühendkuningriigis asuvas auhinnatud tehases.*

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.7

5-st

38

Auhinnad

97%

soovitab seda toodet

3
2

11/12/2017

Polska

Polska

Dobry produkt

Dostałam ten smoczek 0-2 msc razem z buteleczka avent w szkole rodzenia. I cale szczęście bo przydal się gdy zaraz po cc dziecko trafiło do inkubatora. Malej pasował.Położne zachwycaly się tym smoczkiem. Niestety gdy córka zaczęła ssać piers odrzuciła tego smoka,a ponieważ się przejadala,gdyz zaspokajala potrzebę ssania moja piersią, szukałam innego smoczka. Wreszcie trafiłam na soothy z misiem i to byl strzal w dziesiątkę. Córka ssala z luboscia tylko soothy,az do 2 urodzin.Niestety kiedy 1zgubila a 2kolejne przegryzla dałam jej ten pierwszy 0-2msc(schowałam go na pamiątkę) i o dziwo pełna akceptacja. I tak historia zatoczyla koło ;) Aha,Soothy nie spowodowal wady zgryzu-ząbki są perfekcyjnie proste.

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See arvustus tehti tootele SCF151/01 Minismoczek

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See arvustus tehti tootele SCF151/01 Minismoczek

27/04/2016

Polska

Polska

polecam

idealny smoczek dla najmłodszych dzieci, pierwszy jaki zaakceptowała moja córeczka. Lekki, nie zaburza karmienia piersią

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See arvustus tehti tootele SCF151/02 Minismoczek

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See arvustus tehti tootele SCF151/02 Minismoczek

16/10/2015

Polska

Polska

Świetny smczek

Wspaniały smoczek na początek, miękki silikon, ładny, nieprzytaczający wygląd, nie zakrywa buzi dziecka w takim stopniu jak smoczki innych firm, zgrabny,otworki wentylacyjne i co najważniejsze u nas nie zaburzył ssania piersi.

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See arvustus tehti tootele SCF151/01 Minismoczek

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF151/01 Minismoczek

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Põhineb 2024. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahulolu-uuringul, milles osales 8139 ema-ja lapsehooldustoodete ja -brändide kasutajat. 

  1. Aasta tootja 2014

  2. Hügieenikaalutlustel vahetage lutt pärast neljanädalast kasutamist välja.

  3. Nr 1 ülemaailmne luttide kaubamärk

  4. Meie tootevalik toetab emasid ja igas arengufaasis beebisid

  5. Testitud veebiküsitluse põhjal, osales 100 ema, Ühendkuningriik 2012