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Tootmine lõpetatud
Hammustuskindel nibuosa
18k+
Ortodontiline ja BPA-vaba
Kahene komplekt
Selle luti hammustuskindel nibuosa on mõeldud just vanematele beebidele.*
Nahk peab hingama, eriti beebi nahk. Luti ümbrise 6 õhuava tagavad täiendava õhuvoo ja vähendavad nahaärritust.
Võite olla kindel, et teie beebi mugavus on tagatud. See lutt on valmistatud meie Ühendkuningriigis asuvas auhinnatud tehases.*
4.9
5-st
70
Auhinnad
99%
soovitab seda toodet
Julia23
11/04/2019
Україна
Дуже гарні пустушки
Всім рекомендуємо ці пустишки... з ними познайомились ще від народження дитини... Великий плюс даної лінійки, що вибір пустушки здійснюється від віку дитини! А мами розуміють як це важливо, адже дитина росте і розмір пустушки повинен відповідати розміру ротової порожнини, щоб не псувався прикус в дитинки!!!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF186/24 Дихаючі пустушки Freeflow
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF186/24 Дихаючі пустушки Freeflow
OWL31
10/04/2019
Україна
Малой в восторге
Очень довольна и я, и малой!!! Отличный вариант! Без нее никуда)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF186/25 Дихаючі пустушки Freeflow
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF186/25 Дихаючі пустушки Freeflow
Macs2
06/11/2024
Magyarország
Kiváló
Közel egy éve vettem a piciknek Philips cumikat, kifogástalanul bírják a gyűrődést 😊
Positiivsed omadused
Tartós, ergonómikus
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF186/24 Avent Légáteresztő játszócumik
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF186/24 Avent Légáteresztő játszócumik
Põhineb 2024. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahulolu-uuringul, milles osales 8139 ema-ja lapsehooldustoodete ja -brändide kasutajat.
Nr 1 ülemaailmne luttide kaubamärk
Seda toodet ei tohi kasutada närimisrõngana. Talub üksikuid hammustusi.
Hügieenikaalutlustel vahetage lutt pärast neljanädalast kasutamist välja.
Meie tootevalik toetab emasid ja igas arengufaasis beebisid
Aasta tootja 2014