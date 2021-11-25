30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Ühes tükis silikoondisain
0–3 kuud
Ortodontiline ja BPA-vaba
Kahene komplekt
Meditsiinivaldkonna asjatundjad on luti vastsündinu rahustamiseks heaks kiitnud. Lutte jagatakse USA haiglates.*
Soothie Shapes on teistest luttidest veidi erinev. Selle ainulaadse kuju tõttu saate asetada sõrme luti nibuosa sisse, et tagada beebile lähedustunne ja aitate tal imeda.
Meie silikoonist luti painduv nibuosa on sümmeetrilise kujuga, mis aitab beebi kasvades kaasa tema suulae, hammaste ja igemete arengule.
4.8
5-st
36
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Ikaaa
25/11/2021
Polska
Zachwycona
Jestem naprawdę zachwycona nie tylko wyglądem smoczka , ale także tym , że syn od początku go zaakceptował nie było żadnych problemów.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF194/01 Smoczek Soothie Shapes
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF194/01 Smoczek Soothie Shapes
Pauliett
25/11/2019
Polska
Idealny przy problemach skórnych
Smoczki są moim ratunkiem przy problemach skórnych mojej małej córeczki. Jest bardzo poręczny i delikatny, przede wszystkim nie odciska się na buzi dziecka i umożliwia oddychanie chorej skórze. U córeczki stwierdzono AZS i Pani doktor poleciła nam stosowanie tych smoczków ponieważ są z silikonu medycznego dzięki czemu nie powodują odparzeń na buzi tak jak inne wcześniej stosowane przez nas smoczki. Córeczka bez problemu się na nie przestawiła i szybko zaakceptowała, ponieważ przypominają pierś mamy. Bardzo polecamy, w szczególności dla Dzieci z problemami skórnymi :)
Positiivsed omadused
Pozwala oddychać skórze, nie uczula , delikatny , świetny design
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF194/01 Smoczek Soothie Shapes
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF194/01 Smoczek Soothie Shapes
Stylejdi
21/11/2019
Polska
Nasz numer jeden!
Już od jakiegoś czasu są z nami smoczki Smoothie Shapes od Philips Avent i jestem nimi zachwycona tak samo jak moja 2 miesięczna coreczka. Smoczki są bardzo ergonomiczne, mają fajny design zupełnie inny od tych dostępnych na rynku. Smoczek w całości jest wykonany z silikonu a jego unikalny kształt pozwala na włożenie palca do środka dzięki czemu możemy np. pobawić się z maluszkiem. Polecam wszystkim mamom, które szukają tego idealnego smoczka dla swojej pociech :)
Positiivsed omadused
Łatwy w czyszczeniu, przyjazny dla dziecka
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF194/02 Smoczek Soothie Shapes
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF194/02 Smoczek Soothie Shapes
Põhineb 2024. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahulolu-uuringul, milles osales 8139 ema-ja lapsehooldustoodete ja -brändide kasutajat.
Sellel lutil on sama kujuga nibuosa ja see on valmistatud samast materjalist kui USAs kasutatav mudel, kuid luti ümbris on erineva kujuga.
Nr 1 ülemaailmne luttide kaubamärk
Hügieenikaalutlustel vahetage lutt pärast neljanädalast kasutamist välja.
Meie tootevalik toetab emasid ja igas arengufaasis beebisid