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  • Soodustab imemisrefleksi ja turvatunnet
  • Soodustab imemisrefleksi ja turvatunnet
  • Soodustab imemisrefleksi ja turvatunnet
  • Soodustab imemisrefleksi ja turvatunnet
  • Soodustab imemisrefleksi ja turvatunnet
  • Soodustab imemisrefleksi ja turvatunnet
  • Soodustab imemisrefleksi ja turvatunnet
  • Soodustab imemisrefleksi ja turvatunnet
  • Soodustab imemisrefleksi ja turvatunnet
  • Soodustab imemisrefleksi ja turvatunnet
  • Soodustab imemisrefleksi ja turvatunnet
  • Soodustab imemisrefleksi ja turvatunnet
  • Soodustab imemisrefleksi ja turvatunnet
  • Soodustab imemisrefleksi ja turvatunnet
  • Soodustab imemisrefleksi ja turvatunnet
  • Soodustab imemisrefleksi ja turvatunnet

Tootmine lõpetatud

Philips AventSoothie Shapesi lutt

SCF194/01

4.8
| (36) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Soodustab imemisrefleksi ja turvatunnet
Philips Avent Soothie Shapesi lutt aitab imikus turvatunnet tekitada, kuna luti ainulaadne kuju võimaldab selle lihtsasti lapsele suhu panna. Meditsiinilisest silikoonist valmistatud Soothie Shapesi lutti on lihtne puhastada.
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emade poolt soovitatud bränd üle maailma1

Paindlik meditsiiniline silikoon

Soodustab imemisrefleksi ja turvatunnet

  • Ühes tükis silikoondisain

  • 0–3 kuud

  • Ortodontiline ja BPA-vaba

  • Kahene komplekt

Tarnitakse USA haiglates

Tarnitakse USA haiglates

Meditsiinivaldkonna asjatundjad on luti vastsündinu rahustamiseks heaks kiitnud. Lutte jagatakse USA haiglates.*

Ainulaadne kuju soodustab lähedustunnet

Ainulaadne kuju soodustab lähedustunnet

Soothie Shapes on teistest luttidest veidi erinev. Selle ainulaadse kuju tõttu saate asetada sõrme luti nibuosa sisse, et tagada beebile lähedustunne ja aitate tal imeda.

Soodustab suu loomulikku arengut

Soodustab suu loomulikku arengut

Meie silikoonist luti painduv nibuosa on sümmeetrilise kujuga, mis aitab beebi kasvades kaasa tema suulae, hammaste ja igemete arengule.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.8

5-st

36

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

1

25/11/2021

Polska

Polska

Zachwycona

Jestem naprawdę zachwycona nie tylko wyglądem smoczka , ale także tym , że syn od początku go zaakceptował nie było żadnych problemów.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF194/01 Smoczek Soothie Shapes

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF194/01 Smoczek Soothie Shapes

25/11/2019

Polska

Polska

Idealny przy problemach skórnych

Smoczki są moim ratunkiem przy problemach skórnych mojej małej córeczki. Jest bardzo poręczny i delikatny, przede wszystkim nie odciska się na buzi dziecka i umożliwia oddychanie chorej skórze. U córeczki stwierdzono AZS i Pani doktor poleciła nam stosowanie tych smoczków ponieważ są z silikonu medycznego dzięki czemu nie powodują odparzeń na buzi tak jak inne wcześniej stosowane przez nas smoczki. Córeczka bez problemu się na nie przestawiła i szybko zaakceptowała, ponieważ przypominają pierś mamy. Bardzo polecamy, w szczególności dla Dzieci z problemami skórnymi :)

Positiivsed omadused

Pozwala oddychać skórze, nie uczula , delikatny , świetny design

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF194/01 Smoczek Soothie Shapes

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF194/01 Smoczek Soothie Shapes

21/11/2019

Polska

Polska

Nasz numer jeden!

Już od jakiegoś czasu są z nami smoczki Smoothie Shapes od Philips Avent i jestem nimi zachwycona tak samo jak moja 2 miesięczna coreczka. Smoczki są bardzo ergonomiczne, mają fajny design zupełnie inny od tych dostępnych na rynku. Smoczek w całości jest wykonany z silikonu a jego unikalny kształt pozwala na włożenie palca do środka dzięki czemu możemy np. pobawić się z maluszkiem. Polecam wszystkim mamom, które szukają tego idealnego smoczka dla swojej pociech :)

Positiivsed omadused

Łatwy w czyszczeniu, przyjazny dla dziecka

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF194/02 Smoczek Soothie Shapes

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF194/02 Smoczek Soothie Shapes

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Põhineb 2024. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahulolu-uuringul, milles osales 8139 ema-ja lapsehooldustoodete ja -brändide kasutajat. 

  1. Sellel lutil on sama kujuga nibuosa ja see on valmistatud samast materjalist kui USAs kasutatav mudel, kuid luti ümbris on erineva kujuga.

  2. Nr 1 ülemaailmne luttide kaubamärk

  3. Hügieenikaalutlustel vahetage lutt pärast neljanädalast kasutamist välja.

  4. Meie tootevalik toetab emasid ja igas arengufaasis beebisid