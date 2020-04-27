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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
SCF194/04
Ühes tükis silikoondisain
3–18 k
Ortodontiline ja BPA-vaba
Kahene komplekt
Meditsiinivaldkonna asjatundjad on luti vastsündinu rahustamiseks heaks kiitnud. Lutte jagatakse USA haiglates.*
Soothie Shapes on teistest luttidest veidi erinev. Selle ainulaadse kuju tõttu saate asetada sõrme luti nibuosa sisse, et tagada beebile lähedustunne ja aitate tal imeda.
Meie silikoonist luti painduv nibuosa on sümmeetrilise kujuga, mis aitab beebi kasvades kaasa tema suulae, hammaste ja igemete arengule.
3.9
5-st
14
Auhinnad
Roberta124
27/04/2020
Lietuva
Super
Mano vaikas tik situs ciulpe tinka. nes kur ploksti nuo ji zaukcioja
Positiivsed omadused
Tinkamas naudot
Negatiivsed omadused
Kad butu galima isigit ir parduotuvese
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See arvustus tehti tootele SCF194/05 „Soothie Shapes“ čiulptukas
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF194/05 „Soothie Shapes“ čiulptukas
Maria33
25/06/2017
Polska
Doskonały! Uspokaja w sekundę!
Na mojego syna działa jak zatyczka w granacie......wkładasz do buzi -cisza...... wyjmujesz- płacz! Sprawdził się doskonale. Wcale nie jest za twardy, jak niektórzy piszą, należy tylko kupić właściwy do przedziału wiekowego, gdyż różnią się właśnie twardoscia gumy. Oraz wcale nie jest za ciężki, małe dzieci to prawdziwe ssaki! radzą sobie z nim doskonale. Z buzi wypada dopiero, gdy zaśnie.....
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See arvustus tehti tootele SCF194/04 Smoczek Soothie Shapes
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF194/04 Smoczek Soothie Shapes
Elisa
21/06/2019
Україна
Найкраща пустушка
Користуємось вже півтора року і дуже задоволені! Зручно, бо можна вдягти на палець і притримати дитині її в ротику. Легенька, швидко миється. Ми задоволені, що обрали саме цю модель пустушки!
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See arvustus tehti tootele SCF194/05 Пустушка Soothie
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF194/05 Пустушка Soothie
Põhineb 2024. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahulolu-uuringul, milles osales 8139 ema-ja lapsehooldustoodete ja -brändide kasutajat.
Hügieenikaalutlustel vahetage lutt pärast neljanädalast kasutamist välja.
Nr 1 ülemaailmne luttide kaubamärk
Meie tootevalik toetab emasid ja igas arengufaasis beebisid
Sellel lutil on sama kujuga nibuosa ja see on valmistatud samast materjalist kui USAs kasutatav mudel, kuid luti ümbris on erineva kujuga.