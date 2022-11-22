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  • Ideaalsed toidu hoidmiseks nii kodus kui ka kodust eemal
  • Ideaalsed toidu hoidmiseks nii kodus kui ka kodust eemal
  • Ideaalsed toidu hoidmiseks nii kodus kui ka kodust eemal
  • Ideaalsed toidu hoidmiseks nii kodus kui ka kodust eemal
  • Ideaalsed toidu hoidmiseks nii kodus kui ka kodust eemal
  • Ideaalsed toidu hoidmiseks nii kodus kui ka kodust eemal

Tootmine lõpetatud

Philips AventToidu säilitamise tass

SCF639/05

4.8
| (139) Auhinnad | 96% soovitab seda toodet
Ideaalsed toidu hoidmiseks nii kodus kui ka kodust eemal
Hoiustage ja toitke tervislikke võõrutustoite meie uue toidu säilitamise tassi abil. Steriliseerige ja taaskasutage säilitustassi Philips Aventi abil kodus ja reisil olles.
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Lekkekindla kaanega

Ideaalsed toidu hoidmiseks nii kodus kui ka kodust eemal

  • Tavaline

Kasutamiseks külmikus ja külmutis

Kasutamiseks külmikus ja külmutis

Maksimaalseks paindlikkuseks

Lihtne kasutada ja puhastada

Lihtne kasutada ja puhastada

Ohutu kasutada pudelisoojendis, mikrolaineahjus, nõudepesumasinas ja sterilisaatoris.

See toode on BPA-vaba.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.8

5-st

139

Auhinnad

96%

soovitab seda toodet

2

22/11/2022

Eesti

Eesti

Mahukas piima sälitustops

Väga mugav viis rinnapiima sälitamiseks. Piima saab hõlpsasti nõusse valada, kuupäeva ja muud vajalikud andmed enda jaoks hariliku pliiatsiga peale kirja panna ja sügavkülmikusse asetada. Kinni keeratud tops on lekkekindel. Saab väga mugavalt piima üles soojendada koos sama topsiga.

Positiivsed omadused

Lekkekindel, saab andmed kirja panna ja kiiresti ka kustutada, mahukad, kuumakindlad piima soojendamiseks

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF619/05 Rinnapiima säilitustass

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF619/05 Rinnapiima säilitustass

18/11/2022

Eesti

Eesti

Väga praktiline

Väga rahul antud tootega, mahutab täpselt meie lapse 1 söögikorra jagu (180ml). Lisaks ei paindu tops kergesti läbi ning on keeratava korgiga, mis on meie jaoks üliolulised faktorid.

See arvustus tehti tootele SCF619/05 Rinnapiima säilitustass

See arvustus tehti tootele SCF619/05 Rinnapiima säilitustass

09/04/2021

Eesti

Eesti

Suurepärane!

Säilitustopsid kui imelised abimehed ühe lapsevanema elus. Pakis on 5 180 ml topsi. Minu meelest piisav kogus ja suurus on ka hea. Saad piima säilitada külmkapis või isegi sügavkülmas. Mugavam kui säilituskotid. Mikrolaineahjus saab ka piima selle sama topsiga üles soojendada. Kaante peale ning topsi peale saad kirjutada kuupäeva, nime, kellaaja ja koguse palju piima on. Neil on kohe spetsiaalne koht nende jaoks. Topse on lihtne pesta kuna topsid on piisavalt suured. Ei ole vaja mingit spetsiaalset pudeliharja vms. Mugavuse ning ruumi kokkuhoiu mõttes saab topse ka üksteise peale laduda ilma, et need kogemata ümber kukuks. Ideaalsed topsid igapäevaellu!

Positiivsed omadused

Suurim pluss, et on lekkekindel kaas.

Negatiivsed omadused

Puuduvad

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF619/05 Rinnapiima säilitustass

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF619/05 Rinnapiima säilitustass

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