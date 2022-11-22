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Tootmine lõpetatud
Tavaline
Maksimaalseks paindlikkuseks
Ohutu kasutada pudelisoojendis, mikrolaineahjus, nõudepesumasinas ja sterilisaatoris.
4.8
5-st
139
Auhinnad
96%
soovitab seda toodet
HelloKitty22
22/11/2022
Eesti
Kampaania osa
Mahukas piima sälitustops
Väga mugav viis rinnapiima sälitamiseks. Piima saab hõlpsasti nõusse valada, kuupäeva ja muud vajalikud andmed enda jaoks hariliku pliiatsiga peale kirja panna ja sügavkülmikusse asetada. Kinni keeratud tops on lekkekindel. Saab väga mugavalt piima üles soojendada koos sama topsiga.
Positiivsed omadused
Lekkekindel, saab andmed kirja panna ja kiiresti ka kustutada, mahukad, kuumakindlad piima soojendamiseks
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF619/05 Rinnapiima säilitustass
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF619/05 Rinnapiima säilitustass
Ellu123
18/11/2022
Eesti
Kampaania osa
Väga praktiline
Väga rahul antud tootega, mahutab täpselt meie lapse 1 söögikorra jagu (180ml). Lisaks ei paindu tops kergesti läbi ning on keeratava korgiga, mis on meie jaoks üliolulised faktorid.
See arvustus tehti tootele SCF619/05 Rinnapiima säilitustass
See arvustus tehti tootele SCF619/05 Rinnapiima säilitustass
linellice
09/04/2021
Eesti
Suurepärane!
Säilitustopsid kui imelised abimehed ühe lapsevanema elus. Pakis on 5 180 ml topsi. Minu meelest piisav kogus ja suurus on ka hea. Saad piima säilitada külmkapis või isegi sügavkülmas. Mugavam kui säilituskotid. Mikrolaineahjus saab ka piima selle sama topsiga üles soojendada. Kaante peale ning topsi peale saad kirjutada kuupäeva, nime, kellaaja ja koguse palju piima on. Neil on kohe spetsiaalne koht nende jaoks. Topse on lihtne pesta kuna topsid on piisavalt suured. Ei ole vaja mingit spetsiaalset pudeliharja vms. Mugavuse ning ruumi kokkuhoiu mõttes saab topse ka üksteise peale laduda ilma, et need kogemata ümber kukuks. Ideaalsed topsid igapäevaellu!
Positiivsed omadused
Suurim pluss, et on lekkekindel kaas.
Negatiivsed omadused
Puuduvad
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF619/05 Rinnapiima säilitustass
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF619/05 Rinnapiima säilitustass
Tõhusus sõltub toote tehnilisest seisukorrast