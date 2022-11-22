Säilitustopsid kui imelised abimehed ühe lapsevanema elus. Pakis on 5 180 ml topsi. Minu meelest piisav kogus ja suurus on ka hea. Saad piima säilitada külmkapis või isegi sügavkülmas. Mugavam kui säilituskotid. Mikrolaineahjus saab ka piima selle sama topsiga üles soojendada. Kaante peale ning topsi peale saad kirjutada kuupäeva, nime, kellaaja ja koguse palju piima on. Neil on kohe spetsiaalne koht nende jaoks. Topse on lihtne pesta kuna topsid on piisavalt suured. Ei ole vaja mingit spetsiaalset pudeliharja vms. Mugavuse ning ruumi kokkuhoiu mõttes saab topse ka üksteise peale laduda ilma, et need kogemata ümber kukuks. Ideaalsed topsid igapäevaellu!