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  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
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  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
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  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
  • Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega

Tootmine lõpetatud

Philips AventKlaasist lutipudel Natural

SCF673/17

4.3
| (11) Auhinnad | 91% soovitab seda toodet
Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega
Meie Natural klaaspudel muudab pudeliga toitmise beebi ja teie enda jaoks loomulikumaks. Lutil on mugav kroonlehe kuju, mis võimaldab sarnaselt rinnaga selle loomulikku haaramist, muutes rinnaga ja pudelist toitmise kombinatsiooni beebi jaoks lihtsamaks.
Kuva kõik eelised

Loomulikult haaratav kuju

Lihtne kombineerida rinnaga toitmisega

  • 1 pudel

  • 240 ml

  • Aeglase vooga lutt

  • 1k+

Kuumusekindel

Kuumusekindel

Klaaspudel Natural on kuumuse ja kuumusešokkide kindel. Seetõttu saab seda ohutult hoida külmkapis, seejärel soojendada ning samuti saab seda steriliseerida.

Farmatseutiline klaas

Esmaklassiline borosilikaatklaas, mis tagab ülima puhtuse osas kõrgeima kvaliteedi.

Loomulik haaramine tänu rinnakujulisele lutile

Loomulik haaramine tänu rinnakujulisele lutile

Lai rinnakujuline lutt võimaldab sarnaselt rinnaga selle loomulikku haaramist, muutes rinnaga ja pudelist toitmise kombinatsiooni beebi jaoks lihtsamaks.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.3

5-st

11

Auhinnad

91%

soovitab seda toodet

2

27/05/2019

România

România

Cel mai bun biberon de pe piata

Am incercat si alte modele de biberoane de pe piata dar dintre toate recomand cu toată căldura doar biberoanele Philips Avent. Sunt exact ca in descriere, sunt comode, rezista mult, se folosesc pe o perioada lunga de timp. Intr-un cuvant bebe le adora .

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See arvustus tehti tootele SCF673/17 Biberon din sticlă Natural

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF673/17 Biberon din sticlă Natural

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

3 gyereknél is bevállt

Szuper jó a termék, könnyen mosható, nagy a választék a gumiból, sokáig használtuk ugyanazt az üveget! (eredetileg hármat vettünk, ugyan eltörhet, de a háromból kettő már 5!! éve használatban van, nem színeződik el, teljesen steril.

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See arvustus tehti tootele SCF673/17 Natural üveg cumisüveg

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF673/17 Natural üveg cumisüveg

29/06/2018

România

România

Folosit din prima zi

Cele mai bune. Le folosim încă din prima zi . Sunt foarte usor de folosit si întreținut. Recomand .

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF673/17 Biberon din sticlă Natural

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF673/17 Biberon din sticlă Natural

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
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