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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
1 pudel
240 ml
Aeglase vooga lutt
1k+
Klaaspudel Natural on kuumuse ja kuumusešokkide kindel. Seetõttu saab seda ohutult hoida külmkapis, seejärel soojendada ning samuti saab seda steriliseerida.
Esmaklassiline borosilikaatklaas, mis tagab ülima puhtuse osas kõrgeima kvaliteedi.
Lai rinnakujuline lutt võimaldab sarnaselt rinnaga selle loomulikku haaramist, muutes rinnaga ja pudelist toitmise kombinatsiooni beebi jaoks lihtsamaks.
4.3
5-st
11
Auhinnad
91%
soovitab seda toodet
IoanaRo35
27/05/2019
România
Cel mai bun biberon de pe piata
Am incercat si alte modele de biberoane de pe piata dar dintre toate recomand cu toată căldura doar biberoanele Philips Avent. Sunt exact ca in descriere, sunt comode, rezista mult, se folosesc pe o perioada lunga de timp. Intr-un cuvant bebe le adora .
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See arvustus tehti tootele SCF673/17 Biberon din sticlă Natural
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See arvustus tehti tootele SCF673/17 Biberon din sticlă Natural
Gergokiss
24/01/2019
Magyarország
3 gyereknél is bevállt
Szuper jó a termék, könnyen mosható, nagy a választék a gumiból, sokáig használtuk ugyanazt az üveget! (eredetileg hármat vettünk, ugyan eltörhet, de a háromból kettő már 5!! éve használatban van, nem színeződik el, teljesen steril.
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See arvustus tehti tootele SCF673/17 Natural üveg cumisüveg
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See arvustus tehti tootele SCF673/17 Natural üveg cumisüveg
Ramona14
29/06/2018
România
Folosit din prima zi
Cele mai bune. Le folosim încă din prima zi . Sunt foarte usor de folosit si întreținut. Recomand .
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See arvustus tehti tootele SCF673/17 Biberon din sticlă Natural
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF673/17 Biberon din sticlă Natural
0% BPA-d, vastavalt EL-i määrusele 10/2011