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Philips Avent Klaasist lutipudel Natural
Tootmine lõpetatud
Tugi
SCF673/17
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Kas värvimuutusega Philips Aventi tooteosade kasutamine on ohutu?
Kas minu beebi saab hakkama Philips Aventi klaaspudeliga?
Kas minu Philips Aventi toode on BPA- ja BPS-vaba?
Kas mu Philips Aventi lutipudeli toitmistooted ühilduvad vastastikku?
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