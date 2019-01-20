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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Saadaval
1 pudel
9 untsi / 260 ml
Aeglase vooga lutt
1k+
Lai rinnakujuline lutt võimaldab sarnaselt rinnaga selle loomulikku haaramist, muutes rinnaga ja pudelist toitmise kombinatsiooni beebi jaoks lihtsamaks.
Luti sisemuses olevad lehed suurendavad pehmust ja paindlikkust lutti kokku vajutamata. Teie beebi naudib mugavamat ja rahuldustpakkuvamat toitumist.
Uuenduslik topeltklappide kujundus vähendab koolikuid ja ebamugavust, juhtides õhu pudelisse ja mitte beebi kõhtu.
4.9
5-st
210
Auhinnad
98%
soovitab seda toodet
Julia92
20/01/2019
Latvija
Ērta pudelīte, ar kuru iespējams apvienot barošanu ar krūti un no pudelītes
Pirmais pozitīvais, ko varētu minēt, ir pudelītes dizains – pudelīte ir viegli satverama, pateicoties tās dizainam, tās platais kakliņš ļauj viegli ieliet šķidrumu un arī iztīrīt pudelīti. Vēl viens liels pluss ir tas, ka pudelīti ir viegli salikt (uzskrūvēt knupīti) ar vienu roku, ja nepieciešams otrā rokā auklēt bērniņu. Ja pudelīte jau ir sagatavota, ar vienu roku ir arī ērti noņemt tās vāciņu. Knupītis, ko izmantojām pudelītei, bija Natural ar lēnu plūsmu, kas paredzēts zīdaiņiem no viena mēneša vecuma. Jau no paša sākuma nebija nekādu problēmu ar knupīša satveršanu. Knupītis ir elastīgs un maigs, un viegli kopjams. Knupīša unikālā ziedlapiņas forma ļauj viegli apvienot krūts barošanu ar no pudelītes. Šī pudelīt ir lielisks variants, kā pabarot bērniņus, kuri tiek baroti ar krūti, ja mammai nepieciešams kaut kur iziet vai vienkārši kādu nakti izgulēties.
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See arvustus tehti tootele SCF627/22 Natural zīdaiņu pudelīte
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See arvustus tehti tootele SCF627/22 Natural zīdaiņu pudelīte
jyyli
05/06/2017
Latvija
Kinnitatud ostja
Pūdele
LABA kvalītāte. Ļoti ērti izmantot, ērti mazgāt!!!
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See arvustus tehti tootele SCF693/17 Natural zīdaiņu pudelīte
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF693/17 Natural zīdaiņu pudelīte
Spygliukas
18/07/2019
Lietuva
Žaisminga išvaizda.
Patraukli ir žaisminga išvaizda. Naudojant sterilizatoriuje nesideformuoja. Tinka žindant.
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See arvustus tehti tootele SCF628/17 „Natural“ kūdikių buteliukas
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See arvustus tehti tootele SCF628/17 „Natural“ kūdikių buteliukas
0% BPA-d, vastavalt EL-i määrusele 10/2011