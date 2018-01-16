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  • Tilgavaba joomine
  • Tilgavaba joomine
  • Tilgavaba joomine
  • Tilgavaba joomine
  • Tilgavaba joomine
  • Tilgavaba joomine
  • Tilgavaba joomine
  • Tilgavaba joomine
  • Tilgavaba joomine
  • Tilgavaba joomine
  • Tilgavaba joomine
  • Tilgavaba joomine
  • Tilgavaba joomine
  • Tilgavaba joomine
  • Tilgavaba joomine
  • Tilgavaba joomine
  • Tilgavaba joomine
  • Tilgavaba joomine
  • Tilgavaba joomine
  • Tilgavaba joomine
  • Tilgavaba joomine
  • Tilgavaba joomine
  • Tilgavaba joomine
  • Tilgavaba joomine

Tootmine lõpetatud

Philips AventTilaga tass

SCF753

3.9
| (42) Auhinnad
Tilgavaba joomine
Philips Avent-i BPA-vabal tilaga tassil on taotlemisel patendiga klapp, mis takistab joogi lekkimist. Pehmed, libisemiskindlad käepidemed on väikestele kätele kergesti haaratavad ja tugev tila on hammustuskindel. Lihtne lapsele, mugav teile.
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emade soovitatud kaubamärk kogu maailmas1

Lihtne üleminek pudelilt tassile

Tilgavaba joomine

  • Tilgavaba joomine

  • 9 untsi / 260 ml

  • 12 kuud ja vanemad

  • Kõva tila

Lekkevaba! Emad kinnitavad

Aitab segadusest! Uus, taotlemisel patendiga klapp tagab, et vesi tuleb välja vaid siis, kui laps tassist joob.

Lihtsasti vabavooluga tassiks muudetav

Lihtsalt eemaldage klapp ja lonksutassist saab vabavooluga tass.

Kallutatud tila vajab vähem peakallutamist

Kallutatud tila vajab vähem peakallutamist

Kallutatud tila lihtsustab esimeste lonksude võtmist, pead liigselt taha kallutamata.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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3.9

5-st

42

Auhinnad

16/01/2018

Polska

Polska

Rewelacja, powinien być w domu każdej młodej mamy!

To jest strzał w 10! Długi czas szukałam prawdziwego kubka niekapka. Przerobiłam 8 różnych i żaden, podkreślam żaden nie był niekapkiem a tylko jego słabą imitacją. Domyślam się, że firma ma opatentowany dziubek i pewnie dlatego cena kubka jest znacznie wyższa niż innych dostępnych na rynku, ale jeśli policzyć ile pieniędzy wydałam na poprzednie kubki, które wylądowały w piwnicy jest w normalnej cenie. Polecam wszystkim, nie zawiedziecie się. Jeszcze jedno, zalecany jest dzieciaczkom po 12 miesiącach, a syn mając 10 miesięcy bez problemu soboe z nim radził:)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF753 Kubek z ustnikiem

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF753 Kubek z ustnikiem

13/04/2015

Polska

Polska

Polecam

Kubeczek - Avent SCF753/00 to bardzo ładnie wykonany kubek z sympatycznym pingwinkiem. Rzeczywiście jest to kubek niekapek, ustnikiem nic się nie wydobywa (nawet gdy dziecko go odwraca i próbuje wylać coś przez ustnik). Jest łatwy w utrzymaniu czystości. Dzięki bocznym uchwytom dziecku dobrze się go trzyma i bezproblemowo pije.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF753/00 Kubek z ustnikiem

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF753/00 Kubek z ustnikiem

12/04/2015

Polska

Polska

Kubek jest doskonały do nauki samodzielnego picia

Kubek super sprawdza się w nauce samodzielnego picia nawet jeśli maluch odwróci go do góry dnem nic nie wycieka. Jest poręczny i wygodny, swoim wyglądem zaciekawia dziecko.Polecam wszystkim mamom.

See arvustus tehti tootele SCF753/00 Kubek z ustnikiem

See arvustus tehti tootele SCF753/00 Kubek z ustnikiem

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