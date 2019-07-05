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Tootmine lõpetatud
Asenduskõrte komplekt
Kahene komplekt
Kasutage pakendi sisu 10 oz Bendy kõrretassidega. 7 oz kõrretasside puhul lõigake kõrs kääridega 3 cm võrra lühemaks. Lihtsamaks mõõtmiseks vaadake pakendi tagakülge.
Kõrre alumine osa on kaardus, mistõttu ulatub kõrs lihtsasti vedelikuni ja laps saab juua loomulikus joomisasendis.
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Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
CookieDo
05/07/2019
Lietuva
Puikūs!
Kaip gerai, kad yra toks pakaitinis rinkinys! Puikiai tinka ir didesnį, ir mažesnį puodelį naudojantiems, nes šiaudelį galima trumpinti.
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See arvustus tehti tootele SCF797/00 Šiaudelių puodeliai
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF797/00 Šiaudelių puodeliai
Natalie7777
09/10/2020
Україна
без запаха
очень удобно что есть сменные трубочки, а то малышь их быстро сгрызает)
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See arvustus tehti tootele SCF797/00 Чашки з трубочкою
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF797/00 Чашки з трубочкою
Miki84
21/10/2020
România
Excelent produs
Ma bucur ca se găsesc accesorii de schimb pentru cănile cu pai! Calitate, pret excelent, transport gratuit și rapid! Foarte incantata de produs!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF797/00 Set cu 2 de paie de schimb
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF797/00 Set cu 2 de paie de schimb
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