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  • Kõrs vajaduse korral lihtsasti vahetatav
  • Kõrs vajaduse korral lihtsasti vahetatav

Tootmine lõpetatud

Philips AventKõrretassid

SCF797/00

5
| (6) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Kõrs vajaduse korral lihtsasti vahetatav
Philips Aventi Bendy asenduskõrte komplekti kuulub 2 kõrt. Komplekt sobib hästi kadunud osa asendamiseks ning kõrre väljavahetamiseks, et tass oleks alati puhas ja hügieeniline!
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Kõrretassi ideaalset kuju on lihtne hoida!

Kõrs vajaduse korral lihtsasti vahetatav

  • Asenduskõrte komplekt

  • Kahene komplekt

Kõrs on hügieenilisuse tagamiseks lihtsasti vahetatav

Sobib kasutamiseks kõikide Bendy kõrretassidega

Sobib kasutamiseks kõikide Bendy kõrretassidega

Kasutage pakendi sisu 10 oz Bendy kõrretassidega. 7 oz kõrretasside puhul lõigake kõrs kääridega 3 cm võrra lühemaks. Lihtsamaks mõõtmiseks vaadake pakendi tagakülge.

Kõrre alumise painduva osaga saab kätte viimsegi tilga

Kõrre alumise painduva osaga saab kätte viimsegi tilga

Kõrre alumine osa on kaardus, mistõttu ulatub kõrs lihtsasti vedelikuni ja laps saab juua loomulikus joomisasendis.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

6

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

05/07/2019

Lietuva

Lietuva

Puikūs!

Kaip gerai, kad yra toks pakaitinis rinkinys! Puikiai tinka ir didesnį, ir mažesnį puodelį naudojantiems, nes šiaudelį galima trumpinti.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF797/00 Šiaudelių puodeliai

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF797/00 Šiaudelių puodeliai

09/10/2020

Україна

Україна

без запаха

очень удобно что есть сменные трубочки, а то малышь их быстро сгрызает)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF797/00 Чашки з трубочкою

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF797/00 Чашки з трубочкою

21/10/2020

România

România

Excelent produs

Ma bucur ca se găsesc accesorii de schimb pentru cănile cu pai! Calitate, pret excelent, transport gratuit și rapid! Foarte incantata de produs!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF797/00 Set cu 2 de paie de schimb

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF797/00 Set cu 2 de paie de schimb

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