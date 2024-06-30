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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
1 pudel
125ml
1. voo lutt
0k+
Meie kliiniliselt tõestatud* koolikutevastane klapp on mõeldud koolikute ja gaaside vähendamiseks. Kliinilised uuringud on näidanud, et Philips Aventi lutipudel vähendab koolikute ja rahutuse esinemist. Öine rahutus vähenes märkimisväärselt, sest võrreldes konkurendi õhutusavaga lutipudeliga esines Philips Aventi koolikutevastaste lutipudelitega toidetud beebidel 60% vähem ärrituvust.
Luti kuju tagab luti hea kinnitamise ja sooniline tekstuur ei lase lutil kokku vajuda, et toitmine sujuks probleemideta ja mugavalt.
Luti disain ei lase sellel kokku vajuda, tagades turvalise kinnitamise ja sujuva toitmise.
4.9
5-st
81
Auhinnad
99%
soovitab seda toodet
Maluk24
30/06/2024
Україна
Малюк з задоволенням бере пляшечку
Наша незамінна пляшечка, я можу лишити дитину на рідних, маленький з задоволенням бере пляшечку і не лишається голодним коли я відсутня, і ми легко поєднуємо грудне вигодовування та пиття з пляшечки.
Positiivsed omadused
Зручна
Negatiivsed omadused
Немає
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCY100/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCY100/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
Mashulya
29/05/2024
Україна
Гарна якість
Пляшечка дуже зручна для першого годування дитини. Має необхідний об'єм і мірну шкалу. У соски одна дірочка, що вказує на повільний потік. Ми годувалися сумішшю, проблем з годуванням не було.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCY100/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCY100/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
Віола
29/05/2024
Україна
Зменшення кольок
З самого народження з'явилася проблема кольок, і саме на цій пляшці я зробила свій вибір. Дійсно, система антікольок працює, і повітря не потрапляє у животик. Мала стала спокійнішою. Якісна соска, не злипається, підтримує безперервне годування. Пляшечка не протікає, та легко мити і збирати.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCY100/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCY100/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
Kahenädalastel imikutel, keda toideti Philips Aventi pudeliga, esines vähem koolikuid ja märkimisväärselt vähem nuttu, võrreldes imikutega, keda toideti konkurentide pudeliga.
On tõestatud, et luti kuju ei lase lutil kokku vajuda ning vähendab seeläbi õhu allaneelamist ja probleeme toitmisel.
Mis on koolikud ja kuidas need imikut mõjutavad? Osaliselt põhjustab koolikuid toitmise ajal allaneelatav õhk, mis tekitab imiku seedeelundites ebamugavust. Sümptomiteks on nutmine ja rahutus.