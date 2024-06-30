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  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*

Philips AventKoolikutevastane lutipudel

SCY100/01

4.9
| (81) Auhinnad | 99% soovitab seda toodet

Saadaval

125 ml
125 ml
260 ml
260 ml
Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
Meie koolikutevastase klapisüsteemi ja spetsiaalse tekstuuriga lutiga koolikutevastased lutipudelid vähendavad toitmisel esinevat ebameeldivust ja ebamugavust. Sisseehitatud koolikutevastane klapp suunab õhu pudelisse ja imiku kõhust eemale.
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Mõeldud probleemideta toitmiseks

Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*

  • 1 pudel

  • 125ml

  • 1. voo lutt

  • 0k+

Ainulaadne koolikutevastane klapp – mõeldud õhu sissevõtu vähendamiseks

Ainulaadne koolikutevastane klapp – mõeldud õhu sissevõtu vähendamiseks

Meie kliiniliselt tõestatud* koolikutevastane klapp on mõeldud koolikute ja gaaside vähendamiseks. Kliinilised uuringud on näidanud, et Philips Aventi lutipudel vähendab koolikute ja rahutuse esinemist. Öine rahutus vähenes märkimisväärselt, sest võrreldes konkurendi õhutusavaga lutipudeliga esines Philips Aventi koolikutevastaste lutipudelitega toidetud beebidel 60% vähem ärrituvust.

Sooniline tekstuur ennetab luti kokkuvajumist, et toitmine sujuks probleemideta

Sooniline tekstuur ennetab luti kokkuvajumist, et toitmine sujuks probleemideta

Luti kuju tagab luti hea kinnitamise ja sooniline tekstuur ei lase lutil kokku vajuda, et toitmine sujuks probleemideta ja mugavalt.

Luti kuju tagab luti turvalise kinnitamise

Luti kuju tagab luti turvalise kinnitamise

Luti disain ei lase sellel kokku vajuda, tagades turvalise kinnitamise ja sujuva toitmise.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.9

5-st

81

Auhinnad

99%

soovitab seda toodet

3
2

30/06/2024

Україна

Україна

Малюк з задоволенням бере пляшечку

Наша незамінна пляшечка, я можу лишити дитину на рідних, маленький з задоволенням бере пляшечку і не лишається голодним коли я відсутня, і ми легко поєднуємо грудне вигодовування та пиття з пляшечки.

Positiivsed omadused

Зручна

Negatiivsed omadused

Немає

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCY100/01 Дитяча пляшечка Anti-colic

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCY100/01 Дитяча пляшечка Anti-colic

29/05/2024

Україна

Україна

Гарна якість

Пляшечка дуже зручна для першого годування дитини. Має необхідний об'єм і мірну шкалу. У соски одна дірочка, що вказує на повільний потік. Ми годувалися сумішшю, проблем з годуванням не було.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCY100/01 Дитяча пляшечка Anti-colic

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCY100/01 Дитяча пляшечка Anti-colic

29/05/2024

Україна

Україна

Зменшення кольок

З самого народження з'явилася проблема кольок, і саме на цій пляшці я зробила свій вибір. Дійсно, система антікольок працює, і повітря не потрапляє у животик. Мала стала спокійнішою. Якісна соска, не злипається, підтримує безперервне годування. Пляшечка не протікає, та легко мити і збирати.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCY100/01 Дитяча пляшечка Anti-colic

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCY100/01 Дитяча пляшечка Anti-colic

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Kahenädalastel imikutel, keda toideti Philips Aventi pudeliga, esines vähem koolikuid ja märkimisväärselt vähem nuttu, võrreldes imikutega, keda toideti konkurentide pudeliga.

  2. On tõestatud, et luti kuju ei lase lutil kokku vajuda ning vähendab seeläbi õhu allaneelamist ja probleeme toitmisel.

  3. Mis on koolikud ja kuidas need imikut mõjutavad? Osaliselt põhjustab koolikuid toitmise ajal allaneelatav õhk, mis tekitab imiku seedeelundites ebamugavust. Sümptomiteks on nutmine ja rahutus.