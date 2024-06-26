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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
1 pudel
9 untsi / 260 ml
2. voo lutt
1k+
Meie kliiniliselt tõestatud* koolikutevastane klapp on mõeldud koolikute ja gaaside vähendamiseks. Kliinilised uuringud on näidanud, et Philips Aventi lutipudel vähendab koolikute ja rahutuse esinemist. Öine rahutus vähenes märkimisväärselt, sest võrreldes konkurendi õhutusavaga lutipudeliga esines Philips Aventi koolikutevastaste lutipudelitega toidetud beebidel 60% vähem ärrituvust.
Luti kuju tagab luti hea kinnitamise ja sooniline tekstuur ei lase lutil kokku vajuda, et toitmine sujuks probleemideta ja mugavalt.
Luti disain ei lase sellel kokku vajuda, tagades turvalise kinnitamise ja sujuva toitmise.
4.8
5-st
33
Auhinnad
97%
soovitab seda toodet
Барвінок
26/06/2024
Україна
Антіколікова система
Це наша друга пляшка Авент, і донька вже самостійно тримає пляшечку під час їжі. Практично немає кольок, бо повітря потраплає в бутилочку через клапан в сосці. Велике горлишко, зручно мити. Дякую за якість.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCY103/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCY103/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
25/06/2024
Україна
Якість, гарний пластик
Донька підросла і ми купили їй пляшечку цієї серії і дуже задоволені. Доця гарно також гарно її прийняла. Раніше користувалися серією Нечурал і передарили ще племінниці. Якість просто 10 з 10. Всі продукти мають відмінний вигляд, навіть після довгого використання. Рекомендую всім
Positiivsed omadused
Якість, прочність
Negatiivsed omadused
Не виявив
See arvustus tehti tootele SCY103/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
See arvustus tehti tootele SCY103/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
Надежда888
29/05/2024
Україна
Чудова для годування сумішшю
Пляшечка дуже допомогла в процесі годування дитини. Було складно, молока було дуже мало ще з роддому. Чудово підійшла для годування сумішшю. Ми залишилися задоволені якістю пляшечки і соски. Соска має вільний потік рідини дитина наїдається дуже швидко.
Positiivsed omadused
Якісні матеріали
Negatiivsed omadused
немає
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCY103/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCY103/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
Kahenädalastel imikutel, keda toideti Philips Aventi pudeliga, esines vähem koolikuid ja märkimisväärselt vähem nuttu, võrreldes imikutega, keda toideti konkurentide pudeliga.
On tõestatud, et luti kuju ei lase lutil kokku vajuda ning vähendab seeläbi õhu allaneelamist ja probleeme toitmisel.
Mis on koolikud ja kuidas need imikut mõjutavad? Osaliselt põhjustab koolikuid toitmise ajal allaneelatav õhk, mis tekitab imiku seedeelundites ebamugavust. Sümptomiteks on nutmine ja rahutus.