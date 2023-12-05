Me ei ole küll igapäevased lutipudeli kasutajad, kuid mõned korrad kuus on see vajadus siiski tekkinud. Philipsi lutipudel on meil järjekorras kolmas. Esimene oli kasutusel sünni järgselt, sealt oli lapsel raske piima kätte saada. Kui vahepeale sattus pikem paus, siis laps oli unustanud sellest imemise. Teise pudeli ostsime poest kõige tavalisema, sellel oli aga mureks liiga kiire piimavool, lisaks jooksis piima ka lihtsalt välja. Philipsi lutipudel on nende kahe ideaalne kombinatsioon :) Beebi ei pea end oimetuks imema, ent pole ka päris nii, et piim talle lihtsalt suhu voolab. Lisaks meeldib mulle lutipudeli lihtsus. 1-2-3 ja ongi koos! Ei mingit 10-t juppi, mida on vaja iga kord pesta ja õiges järjekorras kokku panna. Pudel on ka mõnusalt käepärane! Soovitan väga hea meelega!