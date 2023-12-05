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1 pudel
125 ml
Aeglase vooluga lutt
0 k+
Natural Response lutt toimib kooskõlas beebi loomuliku söömisrütmiga, mistõttu on imetamist ja lutipudeliga toitmist omavahel lihtne kombineerida. Lutil on ainulaadne ava, mis eraldab piima vaid siis, kui beebi aktiivselt joob. Kui beebi teeb neelamiseks ja hingamiseks pausi, siis lakkab ka piimavool.
Lai, pehme ja paindlik lutt on disainitud rinnakuju järgi, mis tagab beebi jaoks mugava haaramise ja söömise.
Kui teie beebi ei saa toitmise ajal regulaarselt piisavalt piima või kui tal on piima saamisel probleeme, vahetage lutt suurema voolukiirusega luti vastu. Kui toitmisprobleemid püsivad, siis pöörduge tervishoiutöötaja poole.
4.9
5-st
288
Auhinnad
99%
soovitab seda toodet
Surf...
05/12/2023
Eesti
Imeline
Mulle ja lapsele tõesti meeldib see lutipudel. Proovisin mitmeid pudeleid, aga see on pudel, millest oli laps nõus jooma, isegi siis kui mina talle seda pakun. Ja veel meeldis mulle, et luti otsast ei nirise niisama piima, vaid ainult imedes. Käes on ka seda väga hea hoida.
Positiivsed omadused
ei nirise niisama piima, hea käes hoida
Negatiivsed omadused
ei leidnud miinuseid
See arvustus tehti tootele Natural Response SCY900 Lutipudel
See arvustus tehti tootele Natural Response SCY900 Lutipudel
-emps-
02/12/2023
Eesti
Väga mugav kasutada
Me ei ole küll igapäevased lutipudeli kasutajad, kuid mõned korrad kuus on see vajadus siiski tekkinud. Philipsi lutipudel on meil järjekorras kolmas. Esimene oli kasutusel sünni järgselt, sealt oli lapsel raske piima kätte saada. Kui vahepeale sattus pikem paus, siis laps oli unustanud sellest imemise. Teise pudeli ostsime poest kõige tavalisema, sellel oli aga mureks liiga kiire piimavool, lisaks jooksis piima ka lihtsalt välja. Philipsi lutipudel on nende kahe ideaalne kombinatsioon :) Beebi ei pea end oimetuks imema, ent pole ka päris nii, et piim talle lihtsalt suhu voolab. Lisaks meeldib mulle lutipudeli lihtsus. 1-2-3 ja ongi koos! Ei mingit 10-t juppi, mida on vaja iga kord pesta ja õiges järjekorras kokku panna. Pudel on ka mõnusalt käepärane! Soovitan väga hea meelega!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Natural Response SCY900 Lutipudel
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Natural Response SCY900 Lutipudel
Katsetaja
01/12/2023
Eesti
Lutipudel
Meie esimene idee oli just see et lutti kuju on rinna moodi ja lapse võõrutamine rinnast toimub lihtsamini . Ehk siis võtab pudeli kergemini omaks . Ja nii oligi. 6-kuusel (kohe 7-kuune) väga mugav hoida kahe käega kinni ja üritas ise suule tõsta. Lutt ei lagunenud ka esimese närimise peale ära (ta ei saanud kohe aru mis sellega teha tuleb) aga kui selgeks sai et sealt tuleb juua sujus edasi kõik kenasti . Olen väga rahul tootega.
Positiivsed omadused
Ei tilgu kui pudel teistpidi keerata .
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Natural Response SCY900 Lutipudel
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Natural Response SCY900 Lutipudel
0% BPA-d, vastavalt EL-i määrusele 10/2011