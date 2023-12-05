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  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
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  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
  • Toetab beebi individuaalset joomisrütmi

Philips Avent Natural ResponseLutipudel

SCY900/01

4.9
| (288) Auhinnad | 99% soovitab seda toodet

Saadaval

125 ml
125 ml
260 ml
260 ml
Toetab beebi individuaalset joomisrütmi
Natural Response lutt vabastab piima ainult siis, kui beebi aktiivselt joob. Sarnaselt rinnaga toitmisele saavad beebid juua, neelata ja hingata oma loomuliku rütmi järgi. Muudab imetamise ja pudeliga toitmise kombineerimise lihtsaks. Õige luti leidmine on oluline.
Kuva kõik eelised

Lutt, mis toimib nagu ema rind

Toetab beebi individuaalset joomisrütmi

  • 1 pudel

  • 125 ml

  • Aeglase vooluga lutt

  • 0 k+

Lutt vabastab piima siis, kui beebi aktiivselt joob

Lutt vabastab piima siis, kui beebi aktiivselt joob

Natural Response lutt toimib kooskõlas beebi loomuliku söömisrütmiga, mistõttu on imetamist ja lutipudeliga toitmist omavahel lihtne kombineerida. Lutil on ainulaadne ava, mis eraldab piima vaid siis, kui beebi aktiivselt joob. Kui beebi teeb neelamiseks ja hingamiseks pausi, siis lakkab ka piimavool.

Rinnakujuline lutt

Rinnakujuline lutt

Lai, pehme ja paindlik lutt on disainitud rinnakuju järgi, mis tagab beebi jaoks mugava haaramise ja söömise.

Õige luti leidmine on oluline

Õige luti leidmine on oluline

Kui teie beebi ei saa toitmise ajal regulaarselt piisavalt piima või kui tal on piima saamisel probleeme, vahetage lutt suurema voolukiirusega luti vastu. Kui toitmisprobleemid püsivad, siis pöörduge tervishoiutöötaja poole.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.9

5-st

288

Auhinnad

99%

soovitab seda toodet

2

05/12/2023

Eesti

Eesti

Imeline

Mulle ja lapsele tõesti meeldib see lutipudel. Proovisin mitmeid pudeleid, aga see on pudel, millest oli laps nõus jooma, isegi siis kui mina talle seda pakun. Ja veel meeldis mulle, et luti otsast ei nirise niisama piima, vaid ainult imedes. Käes on ka seda väga hea hoida.

Positiivsed omadused

ei nirise niisama piima, hea käes hoida

Negatiivsed omadused

ei leidnud miinuseid

See arvustus tehti tootele Natural Response SCY900 Lutipudel

See arvustus tehti tootele Natural Response SCY900 Lutipudel

02/12/2023

Eesti

Eesti

Väga mugav kasutada

Me ei ole küll igapäevased lutipudeli kasutajad, kuid mõned korrad kuus on see vajadus siiski tekkinud. Philipsi lutipudel on meil järjekorras kolmas. Esimene oli kasutusel sünni järgselt, sealt oli lapsel raske piima kätte saada. Kui vahepeale sattus pikem paus, siis laps oli unustanud sellest imemise. Teise pudeli ostsime poest kõige tavalisema, sellel oli aga mureks liiga kiire piimavool, lisaks jooksis piima ka lihtsalt välja. Philipsi lutipudel on nende kahe ideaalne kombinatsioon :) Beebi ei pea end oimetuks imema, ent pole ka päris nii, et piim talle lihtsalt suhu voolab. Lisaks meeldib mulle lutipudeli lihtsus. 1-2-3 ja ongi koos! Ei mingit 10-t juppi, mida on vaja iga kord pesta ja õiges järjekorras kokku panna. Pudel on ka mõnusalt käepärane! Soovitan väga hea meelega!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Natural Response SCY900 Lutipudel

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Natural Response SCY900 Lutipudel

01/12/2023

Eesti

Eesti

Lutipudel

Meie esimene idee oli just see et lutti kuju on rinna moodi ja lapse võõrutamine rinnast toimub lihtsamini . Ehk siis võtab pudeli kergemini omaks . Ja nii oligi. 6-kuusel (kohe 7-kuune) väga mugav hoida kahe käega kinni ja üritas ise suule tõsta. Lutt ei lagunenud ka esimese närimise peale ära (ta ei saanud kohe aru mis sellega teha tuleb) aga kui selgeks sai et sealt tuleb juua sujus edasi kõik kenasti . Olen väga rahul tootega.

Positiivsed omadused

Ei tilgu kui pudel teistpidi keerata .

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Natural Response SCY900 Lutipudel

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Natural Response SCY900 Lutipudel

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