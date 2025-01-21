Kuigi meie laps on 100% rinnapiimal, siis minu jaoks emana on see äärmiselt oluline, et ma saaksin vahepeal ka veidi kauem ära käia kui 2h ning kui lapsel läheb kõht mõnikord ka kiiremini tühjaks saab isa lapst toita ja ma ei pea kartma ka, et imemisvõte kuidagi kahjustada saab, kuna tegemist on lutipudeliga, kus piima voolab siis, kui laps päriselt imeb, mitte pole pidev piimavool. Ilus kogemus ka lapse isale, sest tema ei näe iga päev last sellises toitmise asendis.